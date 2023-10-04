الفطيم ايس تكشف عن مجموعتها من الأثاث الخارجي لموسم 2024 بتشكيلة واسعة ومتطورة

(MENAFN
- SOCIATE) xأكتوبر 2023، دبي- أطلقت ايس، المتجر الرائد في مجال التحسينات المنزلية والأثاث الخارجي، مجموعتها المصممة بعناية لمنتجات الحياة الخارجية لموسم 2024. تأتي هذه المجموعة، التي صممت بعناية فائقة واهتمام كبير بالتفاصيل، لتكون شاهدًا على التزام ايس بتحويل المساحات الخارجية إلى ملاذ من الراحة والأناقة والرقي.
تمثل مجموعة الحياة الخارجية 2024 مزيجًا رائعًا من الأناقة والجودة ضمن باقة متنوعة من التصاميم والأحجام والأفكار. وتتضمن المجموعة عددًا من القطع المختارة والملائمة للجلسات الخارجية ضمن ثلاثة موضوعات ساحرة لا مثيل لها:
• الأجواء الشاطئية: خذ نفسك في رحلة إلى أجمل الشواطئ التي تحلم بها مع هذه المجموعة المستوحاة من الأجواء الشاطئية. فكرة هذه الجلسة تجمع بين الأجواء البحرية والبوهيمية لتشعر وكأن كل يوم هو يوم إجازة واسترخاء.
• الأناقة المستوحاة من الطبيعة: اكتشف جمال الطبيعة الذي يندمج مع واحتك الخاصة بسحر فريد. تجسد فكرة هذه الجلسة جوهر الجلسات الخارجية الرائعة مع لمسة من الأناقة المعاصرة ولوحة من ألوان الطبيعة الزاهية.
• الملاذ الأصيل: جد السكينة في دفء الطبعات المستوحاة من ثقافة النافاجو والأشكال المنحوتة إلى جانب اللوحةالغنية بالألوان. تعيدك هذه الجلسة إلى جذورك وتخلق لديك شعورًا بالانتماء لخصوصية جلستك الخارجية.
تتميز مجموعة مستلزمات الحدائق من ايس بخيارات واسعة من المنتجات بما فيها الديكورات المصنوعة بدقة وحلول الإنارة المبتكرة وحلول التخزين المناسبة للحدائق إلى جانب مجموعة واسعة من أواني وأصص الزراعة وأنواع النباتات.كما تشمل المجموعة خيارات من مظلات الحديقة والشماسي الخارجية والشوادر والسواتر الشراعية الأنيقة المختارة بعناية،والتي تلبي ذوق عملاء ايسوتوقعاتهم. كما تتميز مجموعة 2024 بعدد من العناصر الترفيهية، بما فيها معدات التدفئة ومواقد النار، ليتمكن العملاء من الاستمتاع بمساحاتهم الخارجية براحة خلال أشهر الشتاء.
وفي تعليقها على إطلاق المجموعة الجديدة، صرحت العلامة التجارية بأنها تؤمن بأن المساحة الخارجية يجب أن تكون انعكاسًا للذوق الشخصي وملاذًا للهروب إليه من صخب الحياة اليومية. كما دعت عملائها لتصور نمط خاص لجلساتهم الخارجية مع مجموعة 2024 بشكل يعزز الراحة والأناقة والتميز كما لم يشهدوه من قبل.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت العلامة التجارية عن عروض وتخفيضات متنوعة وحصرية للمتسوقين للاستفادة منها في المتجر أو عند التسوق عبر الإنترنت. وذكرت بأن أسعار جميع العروض قد حددت بشكل تنافسي دون المساومة على الجودة وذلك من خلال شراكات مع علامات تجارية محلية وعالمية ذات سمعة طيبة.
ترحب ايس بالجميع وتدعوهم لاستكشاف عالم من المنتجات المتنوعة من خلال مجموعة الأثاث الخارجي 2024.
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