شركة The True Honey تواصل توسعها في منطقة الخليج العربي

(MENAFN
- Seven Media) الإمارات العربية المتحدة، دبي، 3 أكتوبر2023: أعلنت The True Honey Co.، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج عسل المانوكا الفاخر، عن توسيع أنشطتها في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023. وضمن خططها الطموحة للتوسع في المنطقة، واحتفالًا بهذه المناسبة، حطمت العلامة النيوزيلندية رقمها القياسي العالمي كما أعلنت إطلاق عسل المانوكا النادر بتصنيف 2050+MGO – وهو أعلى تصنيف متاح عالميًا لعسل المانوكا.
يمتاز عسل المانوكا الفاخر من إنتاج شركة The True Honey Co. بمصدره الغني من غابات نيوزيلندا النائية، ويجمع بين الخصائص العلاجية الطبيعية والعلم الحديث لتقديم القيمة الحقيقية والمزايا الصحية الفريدة للمانوكا.
وستتوفر منتجات شركة The True Honey Co. في دولة الإمارات بموجب شراكتها مع ألفا ون في المنطقة، حيث ستباع في 70 فرعًا لصيدلية أستر قبل التوسع إلى 200 متجر في دولة الإمارات. وتتوفر حاليًا أربعة من 7 سبعة منتجات معبّأة من عسل المانوكا، وستتوفر بقية المنتجات لاحقًا خلال العام الحالي.
في هذا السياق قال جيم مكميلان، مؤسس The True Honey Co.: "يسعدنا إطلاق منتجاتنا الفاخرة من عسل المانوكا لمشاركتها مع مزيد من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع إلى التواصل مع العملاء ممن يدركون أن الاهتمام بصحتهم أولوية تستحق الاستثمار فيها، وليست رفاهية".
وتجدر الإشارة إلى أن صيدلية أستر تعتبر أكبر شبكة من الصيدليات في دولة الإمارات، وهي وجهة متكاملة لتوفير كافة المنتجات المتعلقة بالصحة.
وبدوره عبر إن إس بالاسوبرامانيان، الرئيس التنفيذي لصيدليات أستر، ألفا وان عن سعادته بتقديم المنتجات الجديدة في صيدليات أستر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا إطلاق العلامة التجارية "The True Honey Co." لعسل مانوكا من نيوزيلندا في وتقديمها لعملائنا الكرام في صيدليات أستر و المتاجرالكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتابع: "فهو يدعم جهاز المناعة عن طريق تعزيز مقاومة الالتهابات الشائعة ويهدئ أعراض آلام الحنجرة. تتوافق مجموعة منتجات شركة TrueHoney Co. مع رءية الصحة والعافية في صيدليات أستر، ويمثل توعية العملاء بفوائد عسل المانوكا محور التركيز فيما بتعلق بالعلامة".
وكانت الشراكة القديمة للعلامة التجارية النيوزيلندية قد بدأت مع صيدليات النهدي في المملكة العربية السعودية قبل أكثر من أربع سنوات. وتمثل الشراكة مع شركة النهدي الطبية، إحدى سلاسل الصيدليات الرائدة في المملكة العربية السعودية، قصة نجاح مذهلة تقوم على الاهتمام المتزايد للعملاء بعسل المانوكا، وتوجههم لشراء منتجات هذه العلامة التجارية.
وفي عام 2022، شكلت مبيعات The True Honey Co. نسبة 74% من إجمالي قيمة صادرات نيوزيلندا من عسل المانوكا إلى السعودية.1
بدوره، قال هاني إسماعيل، الرئيس التنفيذي لقسم التسويق والاستراتيجية في شركة النهدي الطبية: "تعتبر شراكتنا نموذجاً مميزاً للتعاون بين بائعي التجزئة والمصنعين والمشاركة في الابتكار، ما يمنح شركاءنا مزيداً من الفائدة ويضمن القيمة للمساهمين".
وتعتبر شركة النهدي الطبية أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وتمتلك أكثر من 1100 متجر في 144 مدينة وقرية في جميع أنحاء المملكة، وتضمن للمتعاملين أفضل تجربة الضيوف من خلال توفير تجربة رعاية حياة شخصية فائقة كل يوم وفي كل مكان.
كما تعمل The True Honey Co. من خلال شراكات متينة في سلطنة عُمان عبر شراكتها مع مجموعة صيدليات مسقط، والشراكة مع أبو عيسى في قطر لبيع منتجاتها في متاجرالصالون الأزرق وجولد جورميه وأصالة للعسل الطبيعي، وجميعها متاجر متخصصة بالعسل.
وضمن خطط النمو والتوسع في المنطقة، أطلقت علامة True Honey كذلك موقعًا إلكترونيًا خاصًا بالشرق الأوسط عبر الرابط:
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