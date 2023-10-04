محكمة روسية ترفض طعن شركة آبل بخصوص الغرامة

(MENAFN
) أعلنت وكالة الإعلام الروسية اليوم أن محكمة روسية قد رفضت الطعن الذي تقدمت به شركة آبل ضد الغرامة التي فرضت عليها بسبب مزاعم استغلال وضعها المهيمن في سوق المدفوعات داخل التطبيقات. تم فرض غرامة بقيمة 1.2 مليار روبل روسي (حوالي 12.1 مليون دولار) على آبل في كانون الثاني السابق.
كما كانت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار في روسيا قد فرضت هذه الغرامة على آبل بناءً على اتهامات بأنها استغلت وضعها المهيمن في السوق. وأفاد بيان الهيئة التنظيمية بأنها اكتشفت أن آبل اضطرت شركات تطوير برمجيات روسية إلى استخدام خدمات الدفع الخاصة بآبل في متجر تطبيقاتها "آب ستور", وهذا يعتبر انتهاكًا لقواعد المنافسة الروسية.
كذلك أوضحت وكالة الإعلام الروسية أن هذا القرار تم تنفيذه بشكل قانوني في أيار عقب موافقة محكمة في موسكو، وقد تقدمت آبل بالطعن في هذا القرار والغرامة.
في حين شهدت قيمة الروبل انخفاضًا كبيرًا منذ كانون الثاني، مما تسبب في تراجع القيمة الدولارية للغرامة بما يزيد عن خمسة ملايين دولار، اذ بلغ سعر الدولار في آخر تداول إلى حوالي 100 روبل.
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