الارتفاع المفاجئ في الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة يبرز قوة الطلب على القوى العاملة

(MENAFN
) شهدت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة زيادة غير متكهنة في شهر آب، حيث ازداد عدد الوظائف المتاحة إلى 9.61 ملايين، أمام 8.92 ملايين في شهر تموز. يُظهر هذا الارتفاع القوي أن هناك استمرار في الطلب على القوى العاملة.
كما من الجدير بالذكر أن عدد التسريحات من العمل استمر منخفضًا، مما يشير إلى استقرار في سوق العمل. وبينما استمر معدل الاستقالات عند 2.3 بالمئة, فإن ذلك يُظهر الثقة المحدودة للعاملين في القدرة على العثور على وظائف بديلة في الوقت الحالي.
كذلك شهدت المجالات الاقتصادية المهنية والخدمية نموًا بزيادة نصف مليون وظيفة، وكانت المجالات المالية والتأمين والتعليم وصناعة المنتجات غير المعمرة أيضًا ضمن القطاعات التي سجلت زيادة في الوظائف المتاحة.
في حين يظهر الارتفاع الغير متكهن في الوظائف الشاغرة تأكيدًا على قوة الطلب في سوق العمل، مما يلفت إلى أن هناك تحسنًا تدريجيًا في الوضع الاقتصادي. ورغم التحسن المستمر في معدل المشاركة في سوق العمل ورفع الأجور، لا تزال هناك تحديات قائمة تتعلق بتوفير اليد العاملة.
MENAFN04102023000045015682ID1107185357
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.