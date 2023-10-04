ارتفاع أسعار الكاكاو يهدد صناعة الشوكولاته

(MENAFN
) تتجه صناعة الشوكولاته نحو زيادة الأسعار، إذا لم يحقق محصول الكاكاو في غرب أفريقيا الإنتاج المرجو منه. فقد شهدت أسعار الكاكاو تضخماَ بنسبة 47 بالمئة في 2022، بسبب المخاوف من تأثر الإنتاجية بسبب سوء الأحوال الجوية وأمراض المحاصيل في ساحل العاج وغانا، اللتين تمثلان ثلثي الإمدادات العالمية.
كما من المتوقع أن تزيد ظاهرة "إل نينيو" المناخية من تعقيدات الأمور، مما يتوقع أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات على مستوى عالمي للموسم الثالث على التتابع، والذي بدأ للتو. وهذا يعني أن ارتفاع أسعار السلع الحلوة قد يستمر حتى مع تراجع ضغوط تكلفة الغذاء على نطاق واسع. حذّرت شركات كبرى في صناعة الشوكولاته، مثل هيرشي وليندت أند سبرونغلي، من احتمال حدوث مزيد من زيادات في الأسعار. وهناك دلائل على أن زيادة أسعار السلع يؤثر على الطلب من أوروبا إلى السوق الناشئة في آسيا.
كذلك سجلت العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك أعلى مستوى لها منذ 12 سنة في نصف أيلول، لتقترب من المستوى الذي بلغته آخر مرة في عام 1979، رغم تراجعها قليلاً منذ ذلك الحين. وكانت الأمطار الغزيرة وتفشي الآفات والأمراض التي أثرت على المحاصيل في غرب أفريقيا، هي الدوافع وراء هذا الارتفاع.
في حين أشار العضو المنتدب لمجلس القهوة والكاكاو إيف كوني، الذي ينظم هذا القطاع في ساحل العاج، إلى أن التزام الاتحاد الأوروبي بقواعد تتبع الكاكاو يمثل تحدٍا، حيث يستورد الاتحاد 68 بالمئة من حبوب الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وأضاف أن التهريب وتغيرات المناخ أيضاً تشكل تحديات أمام هذا القطاع في المستقبل.
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