مركبات وأرقام مميزة للبيع بالمزاد العلني في الأردن بهذه الأسعار

وبينت المحكمة، في إعلانها المنشور عبر الصحف الورقية، أنه على الراغبين بالمشاركة بالمزاد العلني الحضور إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، منطقة ماركا الشمالية قاعة (اللواء المرحوم كريم أوهان) يوم الإثنين الموافق 16 / 10 / 2023 الساعة 10:30 صباحاً مصطحبين معهم مبلغ التأمين نقداً.

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