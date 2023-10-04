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مركبات وأرقام مميزة للبيع بالمزاد العلني في الأردن بهذه الأسعار

10/4/2023 3:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت نيابة محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، عن طرح مجموعة من المركبات والأرقام المميزة للبيع بالمزاد العلني، لحساب القضية رقم 2018/1016/تنفيذ.


وبينت المحكمة، في إعلانها المنشور عبر الصحف الورقية، أنه على الراغبين بالمشاركة بالمزاد العلني الحضور إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، منطقة ماركا الشمالية قاعة (اللواء المرحوم كريم أوهان) يوم الإثنين الموافق 16 / 10 / 2023 الساعة 10:30 صباحاً مصطحبين معهم مبلغ التأمين نقداً.







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