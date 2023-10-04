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نائب أمريكي يزكّي ترامب لرئاسة مجلس النواب بعد عزل مكارثي

10/4/2023 3:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترح عضو مجلس النواب الأمريكي تروي نيز، ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب لرئاسة المجلس خلفا للرئيس المعزول كيفن مكارثي.
وكتب في صفحته على موقع "إكس": "أرشح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب".


وسبق أن تم الحديث عن ترشيح ترامب لرئاسة مجلس النواب الأمريكي خلال التصويت في يناير الماضي.


ودعا عضو المجلس مات غايتس، الذي تقدم بمقترح عزل مكارثي هذه المرة، تنصيب ترامب رئسيا للمجلس.


وفي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي.

RT

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