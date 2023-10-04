إصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصيب شخص، إثر حادث تصادم، وقع فجر اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي.
وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم اسعاف المصاب إلى مستشفى معان الحكومي، موضحاً أن حالته الصحية متوسطة.
وأشار المندوب، إلى أنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب السائق مخالفة المسير بعكس اتجاه السير.
ودعا السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والابتعاد عن التتابع القريب.
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