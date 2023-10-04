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إصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

10/4/2023 3:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شخص، إثر حادث تصادم، وقع فجر اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي.

وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم اسعاف المصاب إلى مستشفى معان الحكومي، موضحاً أن حالته الصحية متوسطة.

وأشار المندوب، إلى أنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب السائق مخالفة المسير بعكس اتجاه السير.


ودعا السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والابتعاد عن التتابع القريب.

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