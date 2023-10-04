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قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من نابلس

10/4/2023 3:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين من محافظة نابلس.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت الطالب الجامعي محمد القوقا، عقب مداهمة منزل ذويه، كما اعتقلت الشاب نور حسن فراج من قرية روجيب شرقا، عقب مداهمة منزل عائلته.


وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوبا، وداهمت عدة منازل، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، وهم الفلسطيني نادر أحمد خبيصة ونجله أحمد، والشاب أمجد عوض بني شمسة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفا


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