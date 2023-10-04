قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين من محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت الطالب الجامعي محمد القوقا، عقب مداهمة منزل ذويه، كما اعتقلت الشاب نور حسن فراج من قرية روجيب شرقا، عقب مداهمة منزل عائلته.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوبا، وداهمت عدة منازل، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، وهم الفلسطيني نادر أحمد خبيصة ونجله أحمد، والشاب أمجد عوض بني شمسة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وفا
MENAFN04102023000208011052ID1107185306
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.