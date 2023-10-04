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مصدر أمني يوضح حول دخان الحريق بشارع وادي صقرة صباح اليوم - صور

10/4/2023 3:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى مصدر أمني وجود حريق قرب إشارة الرابية في عمّان، صباح اليوم.
وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إنه تبيّن بعد الكشف على الموقع أن الدخان المتصاعد ناتج عن حرق (براميل زفته) لإجراء عزل لسطح أحد المباني.
وكان مواطنون رصدوا صباح اليوم صوراً لتصاعد دخان في شارع وادي صقرة قرب إشارة الرابية.
















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