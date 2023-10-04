مصدر أمني يوضح حول دخان الحريق بشارع وادي صقرة صباح اليوم - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نفى مصدر أمني وجود حريق قرب إشارة الرابية في عمّان، صباح اليوم.
وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إنه تبيّن بعد الكشف على الموقع أن الدخان المتصاعد ناتج عن حرق (براميل زفته) لإجراء عزل لسطح أحد المباني.
وكان مواطنون رصدوا صباح اليوم صوراً لتصاعد دخان في شارع وادي صقرة قرب إشارة الرابية.
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