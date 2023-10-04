الإكوادور تؤكد تفويض الجيش الأمريكي تنفيذ عمليات في أراضيها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير خارجية الإكوادور غوستافو مانريكي، تفويض القوات الأمريكية لتنفيذ عمليات أمنية في أراضي ومياه بلاده لمكافحة تهريب المخدرات والصيد غير الجائر وتهريب الوقود والاتجار بالبشر.



وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الإكوادوري في كيتو، للتعليق على الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس غييرمو لاسو إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أنه تم التوقيع على اتفاق آخر يوفر الأساس القانوني لتحرك المسؤولين والقوات الأمريكية داخل الأراضي الإكوادورية.



وقال الرئيس الإكوادوري إن القوات الأمريكية ستلاحق السفن المشبوهة ومجهولة الهوية في مياه بلاده.

RT