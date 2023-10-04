أكثر من 532 مليون دينار قيمة الاستثمارات العربية بقطاع الفنادق في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، إن قيمة الاستثمارات العربية بالمنشآت الفندقية باستثناء الفنادق القائمة في مدينة العقبة تتجاوز الـ 532 مليون دينار، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات التي يملكها المستثمرون العرب بالشراكة مع مستثمرين أردنيين قرابة 265 مليون دينار.



وأوضح هلالات، أن الاستثمارات العربية في قطاع السياحة بالمملكة، تلعب دورا مهما في تعزيز تطور هذا القطاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، كما تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني، وتقليل معدلات البطالة، وتنمية المنتج السياحي، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص.



وأكد أن الاستثمار في القطاع الفندقي بالأردن يمُثل فرصا جذابة ومربحة للمستثمرين، نتيجة نشاط وازدهار السياحة بالمملكة، إلى جانب الطلب المتزايد على خدمات الإقامة، والمنتج السياحي المتنوع والفريد، والأمن والأمان الذي تتمتع به.



وأشار هلالات، الى أن أعداد المنشآت الفندقية التي يملكها مستثمرون عرب باستثناء الفنادق القائمة في مدينة العقبة تصل إلى 57 منشأة، في حين تصل أعداد المنشآت التي يملكها مستثمرون عرب بالشراكة مع مستثمرين أردنيين إلى 7 منشآت، مبيناً أن عدد العاملين في هذه المنشآت يتجاوز 4 آلاف عامل.