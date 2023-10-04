الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عادل جابر من مدينة الخليل، وخليل عيسى ياسين ابو صبحة من بلدة يطا، وإسماعيل المسالمة من بلدة بيت عوا، ومحمود حميدان ابو عقيل من بلدة السموع.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين سامر دبابسة، وعمار محمد أبو مارية، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في بلدتي يطا وبيت أمر.
وفا
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