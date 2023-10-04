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الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الخليل

10/4/2023 3:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة فلسطينيين من محافظة الخليل.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عادل جابر من مدينة الخليل، وخليل عيسى ياسين ابو صبحة من بلدة يطا، وإسماعيل المسالمة من بلدة بيت عوا، ومحمود حميدان ابو عقيل من بلدة السموع.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين سامر دبابسة، وعمار محمد أبو مارية، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في بلدتي يطا وبيت أمر.

وفا


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