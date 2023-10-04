ديوان الخدمة المدنية: انتهاء التعيين في الوظائف الحكومية عن طريق قوائم الانتظار عام 2027

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن الديوان لديه 486 ألف طلب توظيف وأخر موعد لتقديم طلبات جديدة للخريجين في نهاية تشرين الثاني القادم.



وأضاف الناصر اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن تحويل الديوان إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة هو تحول جذري بدوره ومهامه أي أن إعلانات الوظائف ستكون لامركزية من قبل الدوائر الحكومية بحيث تعلن كل جهة عن شواغرها وتكون المنافسة متاحة للجميع مشيراً أن دور الهيئة يكون رقابي وإداري بالإضافة إلى وضع السياسات والتشريعات .



ولفت أن الانتقال من برنامج قوائم الانتظار للمرشحين إلى برنامج الإعلان المفتوح للجميع سيكون تدريجياً بشكل سنوي أي ستكون الوظائف خلال العام القادم 40% لامركزية عن طريق الإعلان المفتوح للجميع من قبل كل مؤسسة حكومية و 60% عن طريق قوائم الانتظار للمرشحين.



وتابع" أن نسبة إعلان الوظائف عن طريق التقديم المفتوح للجميع سترتفع تدريجياً لتصل إلى 55% ونسبة 45% لقوائم المرشحين"، مؤكداً أن في عام 2027 سينتهي مفهوم اختيار المرشحين عن طريق قوائم الانتظار.

وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 27 - 8 - 2023 وافق على إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة لتحل محل ديوان الخدمة المدنية الذي سينتهي عمله بتاريخ 31 - 12 - 2023 .



وسيتم إعداد مشروع نظام لإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة وذلك قبل انتهاء شهر تشرين الثاني من العام 2023 على أن تباشر الهيئة المستحدثة أعمالها بداية شهر كانون الثاني من العام 2024 وتكون مرتبطة برئيس الوزراء.

