ابعاد التطبيع السعودي الاسرائيلي بقلم: سمير عباهرة

MENAFN - Palestine News Network ) بقلم: سمير عباهرة

الحديث الدائر في الاوساط السياسية والإعلامية حول التطبيع السعودي الاسرائيلي بات يشغل الرأي العام العالمي والعربي والمحلي مع طرح تساؤلات كثيرة حول حقيقة هذا التطبيع وشكله وتبعاته وأبعاده والمرتكزات التي يقوم عليها ويشير بعض المحللين والمتابعين ان هناك مؤشرات باتت واضحة بعد مقابلة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مع شبكة فوكس نيوز الامريكية رغم انه لم ينفي ولم يؤكد هذا الحدث الا انه اشار الى ان البلدين يقتربان من التطبيع وتساءل فيما اذا كانت حكومة نتنياهو مستعدة او قادرة على دفع ثمن التطبيع مع السعوديين وأوضح موقف السعودية عندما اشار الى ان القضية الفلسطينية مهمة للغاية وانه يتوقع شيئا من اسرائيل مقابل التطبيع.

هذه هي بعض المرتكزات التي بدت واضحة بحكم انه تم الكشف عنها في مقابلة الامير السعودي محمد بن سلمان لكن هناك ابعادا اخرى وتدخل في دائرة العمق الاستراتيجي الامريكي والإسرائيلي فالولايات المتحدة وإسرائيل في عجلة لإتمام هذا المشروع وتقديم بعض التنازلات للسعودية لكن ليس في المسائل الاستراتيجية وهذه المؤشرات جميعها تؤكد على ان التطبيع اصبح امرا واقعا.

الولايات المتحدة هي التي تقود عملية التطبيع نيابة عن اسرائيل مع السعوديين ويمكن ان بصار الى مفاوضات مباشرة بين الجانب السعودي والإسرائيلي فيما لو تم احراز بعض التقدم في الملفات المطروحة ومن الواضح جدا ان هناك نقاط لقاء تجمع الاطراف المباشرة في عملية التطبيع وهي لغة المصالح في المقابل هناك ايضا نقاط خلاف واسعة وهي في الجانب الاستراتيجي وتحت مفهوم ما لنا وما علينا. وهناك تداخلات ومعطيات كثيرة ربما ساهمت في تحريك ملف التطبيع السعودي الاسرائيلي وأهمها التغيرات التي طرأت على موازين القوى الدولى وما صاحبها من اختلال في التوازنات الدولية التي فرضتها الحرب الروسية الاوكرانية مع تراجع الهيمنة الامريكية وصعود الصين كقوة دولية والتي استغلت التراجع الامريكي وبدأت ببسط نفوذها في مناطق عدة في العالم مع بروز شكل جديد من التكتلات والتحالفات وسياسة الاصطفاف كل ذلك ترك اثرا كبيرا على السياسة الامريكية ومن هنا اندفعت الولايات المتحدة لترميم العطب الذي اصاب مناطق نفوذها ومن بينها السعودية التي لعبت على ورقة التوازنات الدولية في علاقاتها وفتحت خطوطا مع دول ما يسمى بالمعسكر الشرقي وتحديدا مع الصين وأقامت معها مشاريع كثيرة وأصبح حجم التبادل التجاري ما بين المملكة والصين يفوق حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وما ازعج امريكيا ايضا الحديث الدائر عن عزم الصين تزويد السعودية بمفاعلات نووية وهذا اثار حفيظة اسرائيل ايضا وجعلها تضع كل اوراقها امام ساسة البيت الابيض للتعجيل في عملية التطبيع وقطع الطريق امام أي علاقة ما بين السعودية والصين في المجال العسكري لكن المملكة السعودية تطمح للعب دور قيادي في المنطقة والوصول بها الى قوة اقليمية من خلال التنوع في علاقاتها سواء كان ذلك مع الولايات المتحدة والمعسكر الغربي او مع المعسكر الشرقي في ظل شبكة العلاقات التي اقامتها مع هذا المعسكر فهي لا تريد ان تبقى سياستها اسيرة للرغبات المواقف الامريكية بل تريد الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع كافة الاطراف والانفتاح على العالم كله لكن المملكة ادركت ان الصعود الى المنصات السياسية الدولية مرتبط بتبريد الاجواء الاقليمية الساخنة وإزالة كافة المعيقات التي تقف امام الرغبات السعودية ومن هنا انطلقت فكرة التطبيع السعودي الاسرائيلي برعاية امريكية حيث ان الولايات المتحدة هي صاحبة المشروع.

السعودية تمتلك الكثير من اوراق القوة بما يؤهلها لفرض شروطها في عملية التطبيع رغم انها تواجه الولايات المتحدة اولا بحكم انها من تقود عملية التطبيع بالوكالة عن اسرائيل وهي التي تقود عملية التفاوض وهي اقرب لفرض الشروط الاسرائيلية لكن لولايات المتحدة ايضا لا تريد للسعودية الابتعاد عنها والارتماء في احضان المعسكر الشرقي فيما لو اتخذت الولايات المتحدة موقفا متشددا في عملية التطبيع لصالح اسرائيل اولا وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثانيا. لكن اذا ارادت المملكة العربية السعودية ان تلعب دورا دوليا بوصفها قوة اقليمية فان ذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بعامل الاستقرار في المنطقة حيث ان بقاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية قائما سيبقى المنطقة في حالة من عدم الاستقرار وبات المطلوب من الاشقاء السعوديين الدخول في عمق الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وفرض موقفا قويا على اسرائيل والولايات المتحدة ويكون سقف الموقف السعودي هو تحقيق ما جاء بمبادرة السلام العربية في حصول الفلسطينيين على حقوقهم.



السعودية لن تنساق وراء الاوهام الاسرائيلية والذي يحاول الاعلام الاسرائيلي تسويقها والترويج لها بان الثمن الذي يمكن ان تقدمه اسرائيل هو في مجال الجانب الاقتصادي فقط للفلسطينيين وهنا لنا عودة لتصريحات ولي العهد السعودي الذي كان واضحا عندما اشار الى ان الحكومة الاسرائيلية ليست مستعدة او قادرة على دفع ثمن التطبيع مع السعودية مضيفا ان القضية الفلسطينية مهمة للغاية ونلمس في حديث بن سلمان اصرار السعودية على عدم تقديم تنازلات استراتيجية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.



المستفيد الاكبر من عملية التطبيع هي اسرائيل بحكم ان هذا التطبيع من وجهة النظر الاسرائيلية يمكن ان يفرض واقعا جديدا في المنطقة العربية يسهم في التخلي عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ويشكل اختراقا لإحدى الساحات العربية والتي كانت عصية على التطبيع معها كما ان اسرائيل تنظر الى عملية التطبيع بانها ستساهم قي اخراج اسرائيل من ازمتها الداخلية التي تعصف بها. ثمة امر مهم جدا من الجدير ذكره وهي ان عملية التطبيع ستعمل على انتعاش اقتصادي كبير جدا لإسرائيل وهو مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا والذي يمر من الاراضي السعودية مرورا بالموانئ الاسرائيلية الى اوروبا ويبقى التشدد الاسرائيلي هو سيد الموقف دائما في كل خطوة يقوم بها الاسرائيليون في مفاوضتهم اسرائيل دائما ما تحاول تحقيق الثمن في كل خطوة سياسية تقوم بها وفي المقابل حرمان الطرف الاخر من اية انجازات وهذه سياسة متبعة لدى الاسرائيليين عبر مر الزمان.



الموقف الامريكي لم يتغير من الصراع وبقيت نفس العبارات التي سمعناها طيلة العقود الماضية وان الرؤيا الامريكية لعملية التطبيع هي التي تحسم الموقف وان الجانبين السعودي والإسرائيلي سيلتزمان بها فالموقف الامريكي يركز على حالة الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلطة الفلسطينية وتقديم تسهيلات اقتصادية ومنع الامور من التدهور والإبقاء على افق سياسي لحل الدولتين دون احداث اختراق في هذا الموضوع اما سقف الموقف الاسرائيلي فهو يتعلق فقط في المسائل الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني وتجاوز ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الفلسطيني من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وترك قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

جانبا هذا التطبيع لن يغير شيئا في معادلة الصراع وستبقى المنطقة في حالة من عدم استقرار فقد شهدت المنطقة العربية حالات مماثلة من التطبيع مع بعض الاقطار العربية الا ان ذلك لم يحدث أي تغيير على

لواقع السياسي للمنطقة فإذا كانت دول المنطقة تعي حقيقة ذلك وهي جزء من هذه المعادلة فلماذا اذا الاقدام على هذه الخطوات التي ستبقي المنطقة في حالة اضطراب دائم وهذه الحقيقة يجب ان يدركها ساسة البيت الابيض.