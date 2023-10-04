نتنياهو: إيران لن تمنعنا من تحقيق السلام مع السعودية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن "إيران لن تمنع إسرائيل من تحقيق السلام وتطبيع العلاقات مع السعودية".
وأضاف نتنياهو، في رسالة مصورة من موقع إجازته في شمال البلاد: "في حين أن نظام خامنئي الإرهابي يزرع الدمار والمذبحة، فإن إسرائيل تعمل على تعزيز التقدم والسلام".
واستطرد قائلاً: "مثلما لم تمنعنا إيران من تحقيق اتفاقيات إبراهيم، فإنها لن تمنعنا أيضاً من توسيع دائرة السلام لصالح إسرائيل".
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاءت أقوال نتنياهو ردًا على تصريحات المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في وقت سابق اليوم، والتي قال فيها إن "الدول التي تعمل على التطبيع مع إسرائيل - تراهن على الحصان الخاسر".
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