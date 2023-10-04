نتنياهو: إيران لن تمنعنا من تحقيق السلام مع السعودية

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن "إيران لن تمنع إسرائيل من تحقيق السلام وتطبيع العلاقات مع السعودية".

وأضاف نتنياهو، في رسالة مصورة من موقع إجازته في شمال البلاد: "في حين أن نظام خامنئي الإرهابي يزرع الدمار والمذبحة، فإن إسرائيل تعمل على تعزيز التقدم والسلام".

واستطرد قائلاً: "مثلما لم تمنعنا إيران من تحقيق اتفاقيات إبراهيم، فإنها لن تمنعنا أيضاً من توسيع دائرة السلام لصالح إسرائيل".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاءت أقوال نتنياهو ردًا على تصريحات المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في وقت سابق اليوم، والتي قال فيها إن "الدول التي تعمل على التطبيع مع إسرائيل - تراهن على الحصان الخاسر".



