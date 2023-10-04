إسرائيل تبيع قمرين اصطناعيين حديثين لأذربيجان

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلنت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) عن إبرام اتفاق مع شركة Azercosmos الأذرية لصناعة الفضاء، لبيعها قمرين اصطناعيين متطورين.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" تتميز أقمار الشركة الإسرائيلية بعمر خدمة طويل وقدرات تصوير عالية الدقة.

وتمثل هذه الصفقة تقدما في التعاون بين الشركتين.

وبموجب الاتفاق ستزود إسرائيل أذربيجان بقمرين ضمن برنامج Azersky-2، بالإضافة إلى تكنولوجيا تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية.

وقال بواز ليفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة IAI: "بالنسبة لشركة IAI، الفضاء ليس حدا لقدراتنا ولكنها مجرد نقطة انطلاق لقدرات أنظمتنا".

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأذرية صامد الدين أسدوف: "هذا المشروع فريد من نوعه لأذربيجان وصناعات الفضاء الإسرائيلية، وسيساهم بلا شك في تطوير التعاون الفضائي بين بلدينا".

وفي إطار الاتفاق، ستطلق الشركتان عددا من المشاريع الأخرى تشمل بناء مراكز جديدة للابتكار وبرامج أكاديمية وتعليمية.