إسرائيل تبيع قمرين اصطناعيين حديثين لأذربيجان

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلنت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) عن إبرام اتفاق مع شركة Azercosmos الأذرية لصناعة الفضاء، لبيعها قمرين اصطناعيين متطورين.
وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" تتميز أقمار الشركة الإسرائيلية بعمر خدمة طويل وقدرات تصوير عالية الدقة.
وتمثل هذه الصفقة تقدما في التعاون بين الشركتين.
وبموجب الاتفاق ستزود إسرائيل أذربيجان بقمرين ضمن برنامج Azersky-2، بالإضافة إلى تكنولوجيا تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية.
وقال بواز ليفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة IAI: "بالنسبة لشركة IAI، الفضاء ليس حدا لقدراتنا ولكنها مجرد نقطة انطلاق لقدرات أنظمتنا".
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأذرية صامد الدين أسدوف: "هذا المشروع فريد من نوعه لأذربيجان وصناعات الفضاء الإسرائيلية، وسيساهم بلا شك في تطوير التعاون الفضائي بين بلدينا".
وفي إطار الاتفاق، ستطلق الشركتان عددا من المشاريع الأخرى تشمل بناء مراكز جديدة للابتكار وبرامج أكاديمية وتعليمية.
MENAFN04102023000205011050ID1107185297
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.