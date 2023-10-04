في حدث غير مسبوق... مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه من منصبه

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-لم يعد النائب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) رئيساً لمجلس النواب الأمريكي بعد أن انضمت مجموعة صغيرة من الجمهوريين في المجلس بقيادة مات غايتز (جمهوري من فلوريدا) إلى الديمقراطيين للإطاحة به في تصويت 216- 210.

وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه عندما مرر اتفاقا مؤقتا بشأن الموازنة توصل إليه الحزبان ودعمه البيت الأبيض لتجنّب إغلاق حكومي السبت.

وهذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها مجلس النواب على إقالة رئيس مجلس النواب، وهو تطور تاريخي من شأنه أن يدفع المجلس إلى سباق فوضوي آخر على منصب رئيس البرلمان بعد الانتخابات الماراثونية التي جرت في يناير.

وسيتم اختيار رئيس مؤقت للمجلس من قائمة يحددها مكارثي ويتم مشاركتها مع كاتب مجلس النواب، وهي عملية تم تنفيذها بعد أحداث 11 سبتمبر.

يتوقع الأعضاء في كلا الحزبين أن يتحمل رئيس البرلمان المؤقت المسؤولية الرئيسية لانتخاب رئيس جديد.

وحتى ذلك الحين، يتوقع مساعدو مجلس النواب ألا يكون المجلس قادرًا على فعل أي شيء آخر، مما يخلق تكرارًا لانتخابات مكارثي التاريخية المكونة من 15 اقتراعًا في يناير.

وترتبط الإطاحة به يوم الثلاثاء ارتباطًا وثيقًا بتلك الملحمة التي استمرت أربعة أيام و15 بطاقة اقتراع.

وجاءت الإطاحة بمكارثي، ايضاً،

نتيجة لرغبة العديد من الديمقراطيين إلى حد كبير، الذين أعلنوا قبل ساعات من تصويت يوم الثلاثاء أنهم لن يحموا مكارثي من حفنة من مثيري الرعاع في حزبه، ولكن مكارثي قال إنه لن يعقد صفقة مع الديمقراطيين لإنقاذ رئاسته.

وبعد سويعات قليلة من التصويت التاريخي، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري مكارثي من المنصب.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار“نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل (الرئيس) بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً”.

وقاد التحرّك عضو الكونغرس مات غايتس الذي لطالما كان مناهضا لمكارثي. وقدّم الاثنين مذكرة لـ”شغور منصب رئيس مجلس النواب”، ما أفضى إلى التصويت المقرر في وقت لاحق الثلاثاء.

وساعدت الخطوة العديد من الديمقراطيين على اتّخاذ قرار بشأن إن كان عليهم إنقاذ رئيس المجلس الذي قضى جل ولايته في معارضة أجندتهم وفتح مؤخرا تحقيقا يرمي لعزل الرئيس جو بايدن.

وفي وقت سابق ، قال مكارثي للصحافيين في كابيتول هيل“أنا واثق من بقائي”.

لكن غايتس شدد على أنه واثق من توفر الأصوات الجمهورية الخمسة التي يحتاجها لإزاحة مكارثي، طالما أن الديموقراطيين لم يتدخلوا لإنقاذه.

وقال النائب عن فلوريدا“لديّ ما يكفي من الجمهوريين لحدوث أمرين الأسبوع المقبل: إما أن كيفن مكارثي لن يكون رئيسا للمجلس أو أنه سيكون رئيسا للمجلس يعمل لخدمة الديموقراطيين”.

وأضاف“أشعر بالرضا حيال النتيجتين إذ من حق الشعب الأمريكي أن يعرف من يحكمه”.

تأتي المعركة الأخيرة في الكونغرس بعد يومين على إقرار مجلسي النواب الشيوخ إجراء لتجنّب إغلاق حكومي مكلف، بأغلبية كبيرة من الحزبين في كلا المجلسين، عبر تمديد التمويل الفدرالي حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وشعر المحافظون بالغضب حيال ما اعتبروه تحوّلا في موقف مكارثي الذي تعهّد وضع حد للتشريع المؤقت الذي تم إعداده على عجل والاتفاق عليه بدعم الحزب الديموقراطي، وإعادة قضية الموازنة إلى عملية تتولاها اللجان.