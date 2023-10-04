أغذية ومشروبات لتعزيز المناعة في الخريف

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- مع حلول فصل الخريف، ترتفع احتمالات الإصابة بالأمراض الموسمية جراء تأثر جسم الإنسان بالتقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها هذه الفترة من كل عام، والتي تتزامن أيضا مع عودة الدراسة.

وتشيع في هذه الفترة الإصابة بأمراض مختلفة، أبرزها“نزلات البرد والرشح والإنفلونزا وفيروس كورونا ومتحوراته التي باتت جزءا من الحياة في الوقت الحالي”، الأمر الذي يتطلب تعزيز مناعة الجسم وتقويته لحمايته من أي مرض.

طبيب العائلة في تركيا محمد جاقشرلي، يقدم نصائح طبية تتعلق بطبيعة الأغذية والمشروبات التي تناسب فصل الخريف وتساهم في تعزيز المناعة وتقوية أجهزة الجسم.

وقال جاقشرلي في بداية حديثه:“يشهد فصل الخريف تغيرات كبيرة بالطقس مرافقا للعودة إلى التعليم والمدارس وهو ما يتسبب بتبدلات تؤدي إلى حصول خلل في جسم الإنسان ومن ثم الإصابة بأمراض مختلفة”.

وأضاف:“الإنفلونزا من أكثر الأمراض شيوعا، وهو مرض معدٍ تسببه فيروسات مخاطية وأعراضه قد تكون خفيفة أو قوية، وتظهر على شكل حمى وارتعاش وسعال واحتقان في الأنف وألم عضلي وصداع وعطاس وسيلان الأنف وإعياء وتقيؤ وسيلان للدموع”.

وعن الأغذية والمشروبات التي تحمي من أمراض الخريف خصوصا ما يتعلق بنزلات البرد، والأنواع التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي، قال الطبيب جاقشرلي:

– الأغذية التي تحوي فيتامين“سي”، وهناك العديد من المصادر التي يمكن الحصول منها على هذا النوع من الفيتامين وهي الطماطم (البندورة) والبرتقال والبقدونس والرمان والكيوي.

– من المهم تناول الأغذية الغنية بمادة الزنك التي لها دور في تقوية المناعة، حيث يمكن الحصول عليها من عدة مصادر كالبندق والجوز واللوز ولحم الغنم.

– لتقوية المناعة والوقاية، يجب تناول الأغذية التي تحتوي على أوميغا 3، والتي يمكن الحصول عليها من عدد من المصادر مثل زيت السمك والبندق والجوز (عين الجمل).

– الأغذية التي تحوي البروبيوتيك وهي المادة التي تسمح بحماية الأمعاء والجهاز الهضمي، حيث يعد اللبن الزبادي من أبرز مصادرها.

– من المواد الغذائية التي يمكن أكلها أو شربها في ذات الوقت هي الزنجبيل، حيث تتوفر بعدة خيارات، وهي مهمة لتقوية الجهازين التنفسي والهضمي.

– الكركم من البهارات المميزة التي يساهم شربها أو أكلها في تخفيف السعال وخفض درجة حرارة الجسم وتقوية الجهاز المناعي.

– في حال الشعور ببداية المرض يجب التزام الراحة والجلوس في المنزل، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل من المياه والمشروبات الساخنة والامتناع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

(الأناضول)