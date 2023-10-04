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بعد الخسارة في دوري الأبطال.. مدرب مانشستر يونايتد يتعهد ببذل أقصى جهد لتحسين النتائج

10/4/2023 3:10:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN-
أعرب إريك تن هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن عدم شعوره بالقلق إزاء الرحيل عن منصبه بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق مع بداية هذا الموسم، والتي تواصلت بخسارته، أمس الثلاثاء، أمام ضيفه غالطة سراي التركي 2 / 3
في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية“بي.آيه.ميديا” أن مانشستر يونايتد فرّط في تقدمه 2 / 1 ليخسر في نهاية المطاف، وهو عانى حاليا من أسوأ بداية لموسم منذ عام 1986.

وخسر مانشستر يونايتد ستاً من أول عشر مباريات للمرة الأولى في 37 عاما، وبدأت الشكوك تحوم حاليا حول قدرة الفريق على تخطي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد مرور جولتين فقط.

ولكن تن هاغ، الذي قال إنه لا توجد أعذار لأداء فريقه المتواضع، أكد أن الجميع داخل النادي يتعاونون في نفس الاتجاه.

ولدى سؤاله عما إذا كان يخشى ترك منصبه، قال المدرب الهولندي:“الموسم الماضي: كان ممتازا، ورائعا للغاية، حققنا أكثر مما توقعناه”.

وأضاف:“ندرك أيضا أن في هذا المشروع ستكون هناك فجوات مشتركة. في هذه اللحظة نحن في فترة صعبة للغاية كما يعلم الجميع، ولكننا سنخرج منها سويا، سنقاتل سويا، سنقف خلف بعضنا البعض. أنا، المديرون، الفريق، كلنا سنقاتل”.

وأردف:“نعلم أن بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، وبالعمل الجماعي سنعبر هذه الأزمة”.

وأوضح:“لو أعطيت تفسيرا، سترون المبررات، لا توجد مبررات. لا يمكن أن نرتكب الأخطاء التي نرتكبها. يجب أن نلعب بشكل أفضل، إنها حقيقة بسيطة، يجب أن نفوز بمبارياتنا”.

(د ب أ)

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