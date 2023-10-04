بعد إلغاء هدف صحيح لليفربول.. هيئة الحكام الإنكليزية تتخذ قرارا هاما

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قالت الهيئة المسؤولة عن الحكام في الدوري الإنكليزي إنها ستدخل تغييرات على تقنية الفيديو“الفار” في أعقاب الأخطاء التي أدت إلى عدم احتساب هدف لويس دياز لاعب ليفربول في مرمى توتنهام.

وأجرت“شركة الحكام المحترفين المحدودة”، مراجعة كاملة للواقعة التي أدت إلى خسارة ليفربول بنتيجة 1-2 أمام توتنهام السبت الماضي.

وكانت“شركة الحكام المحترفين المحدودة”، اعترفت بالفعل بخطئها عندما أخفق حكم“الفار”، دارين إنغلاند، في احتساب هدف دياز بداعي التسلل.

أظهرت الإعادة التلفزيونية بوضوح أن المهاجم الكولومبي لم يكن متسللا.

وكشفت الشركة الآن عن لوائح جديدة ستدخل حيز التنفيذ لتجنب هذا الخطأ في المستقبل.

وقالت الشركة إن لوائح الاتصال الجديدة سيتم تطويرها لتحسين عملية التواصل بين حكم الساحة وفريق غرفة“الفار”.