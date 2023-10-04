"باريس هيلتون تكون شراكة مع منصة إكس لتعزيز التسوق المباشر والفيديو

(MENAFN
) أعلنت باريس هيلتون عن شراكتها مع منصة إكس (المسمية فيما سبق باسم تويتر) لإنشاء محتوى أصلي يروِّج لميزات التسوق المباشر والفيديو على المنصة. ويعتبر هذا القرار من بين أحدث قرارات الملياردير إيلون ماسك الذي يسعى لجعل المنصة تكون تطبيقاً شاملاً لكل الاحتياجات. يأتي هذا بعد أن تم الإبلاغ عن مشاكل في إيرادات شركة التواصل الاجتماعي تويتر وفقاً لمجلة فوربس.
كما أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة إكس، ليندا ياكارينو، عن هذه الشراكة مع باريس هيلتون وشركتها الإعلامية 11:11 على المنصة. ونشرت تغريدة تعلن فيها: "سنعمل معاً على إطلاق مبادرات جديدة تشمل مقاطع الفيديو والبث المباشر، والتجارة، وغير ذلك الكثير".
كذلك تمتد مدة العقد بين باريس هيلتون ومنصة إكس لمدة عامين، حيث ستقوم هيلتون بالتعاون مع المنصة لإنشاء أربعة برامج سنوياً تتضمن التسوق المباشر، بالإضافة إلى مجموعة من العمليات الترويجية الأخرى.
في حين تأتي هذه الصفقة بعد عدة أشهر من إعلان المنصة عن فرض رسوم على بعض المستخدمين مقابل الإعلانات المعروضة في تعليقاتهم، في محاولة لتعزيز إيرادات الإعلانات بالمنصة.
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