وزيرة الخزانة الأميركية تتفاءل بالاقتصاد وتشير إلى استعادة أسعار الفائدة

(MENAFN
) صرحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بتفاؤلها البالغ إزاء آفاق الاقتصاد الأميركي، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة ستعود إلى مستويات أكثر طبيعية على المدى المتوسط.
كما أكدت يلين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أن التقدم في هذا المجال يتسارع بشكل مذهل ويمكن أن يحقق تحسينًا كبيرًا في الإنتاجية.
كذلك أشارت وزيرة الخزانة إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل زائد على الصين في سلاسل التوريد وتحتاج إلى تنويع مصادر الإمداد الخاصة بها. وأوضحت أن الاعتماد المفرط على الصين يتسبب في ضعف الاستقلالية في مجالات حيوية مثل الطاقة النظيفة، وهو ما يجب تصحيحه.
في حين أكدت يلين في هذا السياق أن الولايات المتحدة لا تسعى للانفصال اقتصاديًا عن الصين، لكنها تهدف إلى تعزيز استقلاليتها وتنويع مصادر الإمداد لتقليل التبعية الزائدة.
وختمت يلين بالقول إنها لم تكن مؤيدة قوية لسياسة صناعية، لكنها رأت أن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك بفعالية لدعم صناعاتها وزيادة تنافسيتها في مجالات مثل أشباه الموصلات، مشيرة إلى أن بعض الدول قامت بذلك بنجاح من خلال توفير دعم مالي وحوافز كبيرة.
MENAFN04102023000045015682ID1107185256
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.