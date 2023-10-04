مركز دبي المالي العالمي يطلق أول إطار للتمويل المستدام

كشف عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق أول إطار للتمويل المستدام، والذي حصل على مراجعة إيجابية من وكالة «ستاندرد آند بورز».

ويتيح

الإطار إصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل المشاريع التي تُمكن من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التعامل والتكيف مع التغير المناخي.