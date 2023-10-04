مركز دبي المالي العالمي يطلق أول إطار للتمويل المستدام

مركز دبي المالي العالمي يطلق أول إطار للتمويل المستدام
التاريخ
10/4/2023 3:00:10 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق أول إطار للتمويل المستدام، والذي حصل على مراجعة إيجابية من وكالة «ستاندرد آند بورز».
ويتيح
الإطار إصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل المشاريع التي تُمكن من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التعامل والتكيف مع التغير المناخي.
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