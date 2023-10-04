وسط رفض صيني.. المفوضية الأوروبية تبدأ رسميا التحقيق في اتهامات الإغراق ضد السيارات الكهربائية الصينية



بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا رسميا بشأن الاتهامات الموجهة لشركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية بالحصول على دعم حكومي غير قانوني بما ينتهك قواعد

المنافسة الحرة ومكافحة الاحتكار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الجريدة الرسمية للمفوضية القول إن الدليل المتاح

"يظهر احتمال

حدوث زيادة كبيرة في واردت السيارات المدعومة منخفضة الأسعار وهو ما يمثل تهديدا كبيرا للصناعة الضعيفة بالفعل في الاتحاد الأوروبي".

وتشمل التحقيقات السيارات الكهربائية الجديدة والمصممة لنقل 9 أشخاص أو أقل، في حين تم استبعاد الدراجات الكهربائية من التحقيق الحالي.

ومن المنتظر الانتهاء من التحقيقات خلال 12 شهرا.

وفي الشهر الماضي أعرب هي ليفنج، نائب رئيس وزراء الصين، عن "القلق والرفض

القوي" للتحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن دعم السيارات الكهربائية الصينية.

وقال نائب رئيس الوزراء الصيني في مؤتمر صحفي مشترك مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي التجاريين فالديس دومبروفسكيس في بكين "نأمل أن يتحلى الاتحاد الأوروبي بالحذر ويبقي على هذه السوق حرة ومفتوحة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ليفنج هو أحد أكبر المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة الصينية وشغل في وقت سابق منصب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية.

وقال المسؤول الصيني إن وجود سوق مفتوحة في الاتحاد الأوروبي "يفيد المستهلكين الأوروبيين ويفيد

التنمية الخضراء منخفضة الكربون في أوروبا ويفيد

التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي".

وأضاف أن الصين تأمل في أن يلغي الاتحاد الأوروبي

القيود المفروضة على صادرات المنتجات التكنولوجية المتقدمة إلى السوق الصينية، مشيرا إلى أن الصين ستشكل مجموعة عمل على مستوى نواب وزراء المالية مع الاتحاد الأوروبي.



