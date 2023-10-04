مشهورة السناب ميعاد عسيري: بالله عليكم لا تشربوا قهوتهم!!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت مشهورة سناب شات“ميعاد عسيري” في مقطع فيديو تعرضها للسحر ومعاناتها منه بسبب عداوة أقاربها ، وقالت“تعقدت منهم صرت ما أشرب قهوتهم لأني عانيت من السحر المشروب” . وأوضحت ميعاد في الفيديو : أنا تعقدت إذا روحت عند أحد أخاف أشرب من قهوته .. على قد ما عانيت من أمور السحر المشروب من زمان .
وتابعت: السحر المشروب تسبب في إصابتي بالعقم .. عقم شامل .. ما خليت مستشفى ما خليت طبيب وسويت عمليات الأنابيب 5 أو 4 مرات .. إيش باقي تبون ، ليش تأذون الناس ما تخافون الله . وأضافت: لا تدخلين أحد بيتك أو غرفة النوم ، لا تشربين من أحد شيء وأنتي مو مرتاحه له .. خدي مني أنا مجربه .. كانت وصلت فيني إني أقطع شعري ورموشي . واستكملت : شتتوني سووا فيني اللي ما يتسوى .. انتبهي من القريب .. اتركي الغريب بيهون .. لكن انتبهي من القريب .. والله لولا الخوف لأتكلم .
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