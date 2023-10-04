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مشهورة السناب ميعاد عسيري: بالله عليكم لا تشربوا قهوتهم!!

10/4/2023 3:00:06 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت مشهورة سناب شات“ميعاد عسيري” في مقطع فيديو تعرضها للسحر ومعاناتها منه بسبب عداوة أقاربها ، وقالت“تعقدت منهم صرت ما أشرب قهوتهم لأني عانيت من السحر المشروب” . وأوضحت ميعاد في الفيديو : أنا تعقدت إذا روحت عند أحد أخاف أشرب من قهوته .. على قد ما عانيت من أمور السحر المشروب من زمان .

وتابعت: السحر المشروب تسبب في إصابتي بالعقم .. عقم شامل .. ما خليت مستشفى ما خليت طبيب وسويت عمليات الأنابيب 5 أو 4 مرات .. إيش باقي تبون ، ليش تأذون الناس ما تخافون الله . وأضافت: لا تدخلين أحد بيتك أو غرفة النوم ، لا تشربين من أحد شيء وأنتي مو مرتاحه له .. خدي مني أنا مجربه .. كانت وصلت فيني إني أقطع شعري ورموشي . واستكملت : شتتوني سووا فيني اللي ما يتسوى .. انتبهي من القريب .. اتركي الغريب بيهون .. لكن انتبهي من القريب .. والله لولا الخوف لأتكلم .

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