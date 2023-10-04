الضغط على أسنان المشط باليد يخفف آلام المخاض

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- Khaberni) خبرني - تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إنه يمكن للنساء الحوامل تخفيف آلام المخاض أثناء الولادة عبر القبض بأيديهن على مشط والضغط على أسنانه.
ويقول أطباء الولادة، إن هذه الطريقة في تخفيف الألم هي طريقة لإلهاء المرأة عن آلام الولادة. وتم اقتراح هذه التقنية الغريبة كوسيلة لتخفيف الآلام من قبل قسم الولادة التابع لصندوق الرعاية الصحية التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
وفي منشور على صفحتها على إنستغرام، قالت الهيئة، إن طريقة المشط البديلة يمكن أن تساعد النساء على التعامل مع الانقباضات عند الولادة، وعزت هذا إلى قيام أسنان المشط بتنشيط نقاط الضغط الإبري في راحة اليد، وهو ما يصرف الانتباه عن الألم ويحفز إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة.
وقالت المؤسسة في منشورها إنه عندما يتم الضغط على مشط في راحة اليد، فإن الضغط يشتت العقل ويساعد الجسم على إطلاق الإندورفين. وكتب الباحثون أن ذلك يعتمد على نظرية التحكم في بوابة الألم، التي ترى أن الدماغ لا يمكنه التركيز إلا على عدد معين من الأحاسيس في وقت واحد. ولأن النهايات العصبية في اليد قريبة من سطح الجلد، فإن إشارات الضغط التي ترسلها إلى الدماغ تتغلب على إشارات الألم التي يتم إرسالها إلى الدماغ من الانقباضات.
وتشمل الأساليب الأخرى التي تعمل أيضاً على هذه النظرية تحفيز كهربائي للعصب عبر الجلد، والتدليك، والضغط العجزي، والكمادات الحرارية.
ولكن يبدو أن هذه النصيحة، التي تم نشرها لأول مرة منذ ستة أيام، لم تلق استحساناً لدى الجميع. فقد تساءل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب عدم حصول النساء اللواتي يلدن على تسكين مناسب للألم. في حين أكدت بعض النساء أن الضغط على المشط كان بمثابة إلهاء مفيد عن الألم أثناء المخاض، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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