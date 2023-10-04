الضغط على أسنان المشط باليد يخفف آلام المخاض

MENAFN - Khaberni) خبرني - تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إنه يمكن للنساء الحوامل تخفيف آلام المخاض أثناء الولادة عبر القبض بأيديهن على مشط والضغط على أسنانه.

ويقول أطباء الولادة، إن هذه الطريقة في تخفيف الألم هي طريقة لإلهاء المرأة عن آلام الولادة. وتم اقتراح هذه التقنية الغريبة كوسيلة لتخفيف الآلام من قبل قسم الولادة التابع لصندوق الرعاية الصحية التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

وفي منشور على صفحتها على إنستغرام، قالت الهيئة، إن طريقة المشط البديلة يمكن أن تساعد النساء على التعامل مع الانقباضات عند الولادة، وعزت هذا إلى قيام أسنان المشط بتنشيط نقاط الضغط الإبري في راحة اليد، وهو ما يصرف الانتباه عن الألم ويحفز إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة.

وقالت المؤسسة في منشورها إنه عندما يتم الضغط على مشط في راحة اليد، فإن الضغط يشتت العقل ويساعد الجسم على إطلاق الإندورفين. وكتب الباحثون أن ذلك يعتمد على نظرية التحكم في بوابة الألم، التي ترى أن الدماغ لا يمكنه التركيز إلا على عدد معين من الأحاسيس في وقت واحد. ولأن النهايات العصبية في اليد قريبة من سطح الجلد، فإن إشارات الضغط التي ترسلها إلى الدماغ تتغلب على إشارات الألم التي يتم إرسالها إلى الدماغ من الانقباضات.

وتشمل الأساليب الأخرى التي تعمل أيضاً على هذه النظرية تحفيز كهربائي للعصب عبر الجلد، والتدليك، والضغط العجزي، والكمادات الحرارية.

ولكن يبدو أن هذه النصيحة، التي تم نشرها لأول مرة منذ ستة أيام، لم تلق استحساناً لدى الجميع. فقد تساءل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب عدم حصول النساء اللواتي يلدن على تسكين مناسب للألم. في حين أكدت بعض النساء أن الضغط على المشط كان بمثابة إلهاء مفيد عن الألم أثناء المخاض، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.