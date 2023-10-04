إحداهن طلبته بعزاء أخيها.. رواج (مكياج العزاء) بالسعودية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أوضحت خبيرة تجميل لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن هناك "إقبالا كبيرا من سعوديات" على ما بات يعرف بـ"مكياج العزاء"، مشيرة إلى "تبرج خاص" بالمناسبات الحزينة.

وقالت خبيرة التجميل، سحر علي، إن هناك الكثير من السيدات اللواتي يحرصن على الظهور يصورة حسنة في مجالس العزاء والمواساة.

ونبهت إلى أن هذا النوع من "الميك أب" يعتمد على "إخفاء العيوب دون المبالغة في التجميل".

وأشارت إلى أن أكثر ما يميّز ذلك النوع من التزيين هو "خفته وإتقان إخفائه قدر الإمكان"، منوهة إلى أنه "عبارة عن طبقة كريم أساس خفيف يغطي عيوب الوجه، إضافة إلى القليل من الماسكرا وترتيب للحاجبين".

وأوضحت علي أنها تستقبل "حجوزات واسعة لطلبات مكياج العزاء"، وأنها غالبا ما تسمع عبارة "أنا ذاهبة لتقديم واجب العزاء.. أريد شكلا أنيقا مع تخفيف للألوان".

وعن أكثر المواقف الغريبة التي تعرضت لها في هذا الصدد، قالت علي: "طلبت مني شابة أن أزينها لتحضر عزاء شقيقها، وعند سؤالها عن السبب أجابتني بأن الحزن في القلب ولا أر يد أن يراني أقاربي وأنا غير أنيقة، خصوصاً أنني لم ألتق بهم منذ أمد طويل".



ولفتت إلى أن أعمار السيدات اللواتي يقبلن على مكياج العزاء ما بين 30-40 عاماً، ونادراً ما تكون الأعمار أقل من ذلك.