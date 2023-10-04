استيتية: جميعنا مسؤولون عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية

MENAFN - Khaberni) خبرني - ‎تحدث نايف استيتيةوزير العمل الاسبق والمؤسس لمركز تطوير الأعمال BDCخلال لقائة مجموعة من شباب محافظة الكرك عن اهمية التعليم المهني والتقني للشباب وان المشجع في ذلك ان هناك رؤية من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي العهد الامير حسين في دعم هذا الجانب وليس بغريب على الأسرة الهاشمية ان يكونوا القدوه لنا في تمكين الشباب ومساعدتهم، والتعليم المهني التقني له دور كبير في تمكين الشباب ومساعدتهم للانخراط في سوق العمل وله دور ايضاً في المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية وتخفيض معدلات البطالة بين صفوف الشباب.

‎وفي هذا المجال وجه استيتية الشباب للتوجه في مجال التعليم المهني والتقني من خلال عدة مؤسسات ومن ضمنها مركز تطوير الاعمال منوهاً إن كافة برامج المركز تسهم وبشكل مباشر في تمكين الشباب الأردني لخلق فرص التشغيل والتشغيل الذاتي تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي لخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية والتوجه الى العمل المهني والتقني من قبل الشباب.

‎وقال استيتية " نحن جميعا مسؤولون عن دفع عجلة التقدم الاقتصادي فالشباب عليهم مسؤولية الاستفادة من الفرص المتاحة في التعليم والتدريب والانخراط في مجالات العمل ليس فقط الادارية بل التقنية والمهنية وتعزيز الانتاجية في القطاعات المختلفة والاسرة اساس بناء الفكر الايجابي نحو المسؤولية المجتعية ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني تعي تماما دورها الابرز في التنمية ،ويعول على القطاعات الخاصة تعزيز قدرتهم على المنافسة اقتصاديا محليا واقليما وعالميا واعطاء الفرص للشباب للعمل ودفع عجلة التقدم.

‎واتى ذلك خلال إلتقاء استيتية بمجموعة من شباب في محافظة الكرك من القصر أدر والحمود والجديدة وتكريمه خريجين الثانوية العامة المتفوقين مؤكداً على دور الشباب في إنجاح كافة الجهود التي يبذلها شركاء التنمية سواء القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني في تذليل كافة الصعاب وتوفير البيئه التدريبيه والارشاديه والتوجيهيه للشباب من اجل استكمال الطريق نحو مستقبل افضل لهم وللشباب في جميع المحافظات.