استيتية: جميعنا مسؤولون عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية

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- Khaberni) خبرني - تحدث نايف استيتية
وزير العمل الاسبق والمؤسس لمركز تطوير الأعمال BDC
خلال لقائة مجموعة من شباب محافظة الكرك عن اهمية التعليم المهني والتقني للشباب وان المشجع في ذلك ان هناك رؤية من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي العهد الامير حسين في دعم هذا الجانب وليس بغريب على الأسرة الهاشمية ان يكونوا القدوه لنا في تمكين الشباب ومساعدتهم، والتعليم المهني التقني له دور كبير في تمكين الشباب ومساعدتهم للانخراط في سوق العمل وله دور ايضاً في المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية وتخفيض معدلات البطالة بين صفوف الشباب.
وفي هذا المجال وجه استيتية الشباب للتوجه في مجال التعليم المهني والتقني من خلال عدة مؤسسات ومن ضمنها مركز تطوير الاعمال منوهاً إن كافة برامج المركز تسهم وبشكل مباشر في تمكين الشباب الأردني لخلق فرص التشغيل والتشغيل الذاتي تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي لخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية والتوجه الى العمل المهني والتقني من قبل الشباب.
وقال استيتية " نحن جميعا مسؤولون عن دفع عجلة التقدم الاقتصادي فالشباب عليهم مسؤولية الاستفادة من الفرص المتاحة في التعليم والتدريب والانخراط في مجالات العمل ليس فقط الادارية بل التقنية والمهنية وتعزيز الانتاجية في القطاعات المختلفة والاسرة اساس بناء الفكر الايجابي نحو المسؤولية المجتعية ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني تعي تماما دورها الابرز في التنمية ،ويعول على القطاعات الخاصة تعزيز قدرتهم على المنافسة اقتصاديا محليا واقليما وعالميا واعطاء الفرص للشباب للعمل ودفع عجلة التقدم.
واتى ذلك خلال إلتقاء استيتية بمجموعة من شباب في محافظة الكرك من القصر أدر والحمود والجديدة وتكريمه خريجين الثانوية العامة المتفوقين مؤكداً على دور الشباب في إنجاح كافة الجهود التي يبذلها شركاء التنمية سواء القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني في تذليل كافة الصعاب وتوفير البيئه التدريبيه والارشاديه والتوجيهيه للشباب من اجل استكمال الطريق نحو مستقبل افضل لهم وللشباب في جميع المحافظات.
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