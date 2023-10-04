بدء التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر لمدة يومين. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت سيكون هجيناً، عبر التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي «شارك للإمارات»، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني أو من خلال التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخابية.

وأشارت اللجنة إلى أن التصويت عن بُعد سيكون متاحاً على مدار 24 ساعة، ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل بتوقيت الدولة، في حين ستكون المدة الزمنية للتصويت المبكر في مراكز الانتخاب التسعة المعتمدة من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً من كل يوم.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم في صباح اليوم الأول للتصويت المبكر في مقر المركز الانتخابي بمركز أبوظبي للطاقة فتح نظام التصويت أمام الناخبين والمرشحين للتأكد من خلو قواعد البيانات للنظام الإلكتروني من الأصوات، التزاماً بمبادئ الشفافية والدقة.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات الجاهزية التامة لجميع مراكز الانتخاب المخصصة لاستقبال الناخبين خلال فترة التصويت المبكر، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت.

وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات 9 مراكز انتخاب للتصويت المبكر موزعة على مستوى الدولة وتشمل: مركز أبوظبي للطاقة في مدينة أبوظبي، مركز العين للمؤتمرات في منطقة العين، قاعة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مركز الفجيرة للمعارض، قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، قاعة الاتحاد للمناسبات في إمارة أم القيوين، ومركز إكسبو في رأس الخيمة.

وسيُخصص يوم الجمعة المقبل للتصويت عن بُعد فقط، على أن يكون يوم الانتخاب الرئيسي في 7 أكتوبر عن طريق التصويت الهجين (التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها)، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.