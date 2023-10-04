بدء التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر لمدة يومين. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت سيكون هجيناً، عبر التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي «شارك للإمارات»، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني أو من خلال التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخابية.
وأشارت اللجنة إلى أن التصويت عن بُعد سيكون متاحاً على مدار 24 ساعة، ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل بتوقيت الدولة، في حين ستكون المدة الزمنية للتصويت المبكر في مراكز الانتخاب التسعة المعتمدة من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً من كل يوم.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم في صباح اليوم الأول للتصويت المبكر في مقر المركز الانتخابي بمركز أبوظبي للطاقة فتح نظام التصويت أمام الناخبين والمرشحين للتأكد من خلو قواعد البيانات للنظام الإلكتروني من الأصوات، التزاماً بمبادئ الشفافية والدقة.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات الجاهزية التامة لجميع مراكز الانتخاب المخصصة لاستقبال الناخبين خلال فترة التصويت المبكر، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت.
وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات 9 مراكز انتخاب للتصويت المبكر موزعة على مستوى الدولة وتشمل: مركز أبوظبي للطاقة في مدينة أبوظبي، مركز العين للمؤتمرات في منطقة العين، قاعة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مركز الفجيرة للمعارض، قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، قاعة الاتحاد للمناسبات في إمارة أم القيوين، ومركز إكسبو في رأس الخيمة.
وسيُخصص يوم الجمعة المقبل للتصويت عن بُعد فقط، على أن يكون يوم الانتخاب الرئيسي في 7 أكتوبر عن طريق التصويت الهجين (التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها)، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.
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