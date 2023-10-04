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مصر.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد اليوم ثباتاً في تعاملات البنوك

10/4/2023 2:24:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء، ثباتا في تعاملات البنوك، حيث حقق أقل سعر له عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

  • سعر الدولار اليوم في بنك مصر


سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
ولامس سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.


  • سعر الدولار اليوم في بنك
    المصرف المتحد


سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


  • سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
    وبنك أبوظبي الإسلامي


سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

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