أسعار العملات العربية في السوق المصرفية بمصر اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

شهدت أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا في تعاملات السوق المصرفية، حيث حقق الريال السعودي أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي.



سعر الدرهم الإماراتي







سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

ولامس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

وحقق

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

سعر الريال السعودي





وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.80 جنيه للشراء و99.85 جنيه للبيع.



حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

ولامس

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وبلغ

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.80 جنيه للشراء و99.85 جنيه للبيع.