لصوص من جميع الطبقات الاجتماعية.. المتاجر البريطانية تشهد حالات سرقة متزايدة تتسم بالوقاحة والجرأة



تشهد المتاجر في بريطانيا حالات سرقة متزايدة تتسم بالوقاحة والجرأة والعدوانية. وينتمي اللصوص لجميع الطبقات الاجتماعية. وينتقد أصحاب الأعمال العقوبات المتساهلة وغياب تدخل الشرطة.

وتطال السرقات المتاجر الكبيرة والصغيرة على حد سواء. ولا تقتصر الشكوى على أصحاب المتاجر الصغيرة، بل تشكو أيضا سلاسل كبرى للبيع بالتجزئة في بريطانيا من الزيادة الكبيرة في السرقات وصفت صحيفة "ميرور" البريطانية عام 2023 بأنه "عام لصوص المتاجر".

وبعدما كان اللصوص فئة معينة فيمكن أن يتمثلوا الآن في أمهات يخبئن البضائع في عربات أطفال، وهناك متقاعدون وأطفال ومراهقون يفعلون ذلك على كراسٍ متحركة.

تُظهر الأرقام الصادرة عن اتحاد التجارة البريطاني أن السرقات المُبلغ عنها في إنجلترا وويلز ارتفعت بمقدار الربع تقريبا (26%) في عام 2022. ويقدر الاتحاد الأضرار بحوالي مليار جنيه إسترليني سنويا.

يعزو القطاع ارتفاع عدد السرقات في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. ويقول منتظر ديبوتي، رئيس اتحاد تجار التجزئة المستقلين، إنه بينما كانت تُسرَق في السابق سلع باهظة الثمن في المقام الأول، صارت الآن السلع اليومية تُسرق بصورة متواترة.

لكن هناك ظواهر حديثة ساهمت في زيادة السرقات أيضا، حيث تزايد عدد المراهقين الذين يصورون فيديوهات لأنفسهم وهم يسرقون، ويحمّلون المقاطع المصورة بعد ذلك على منصات مثل "تيك توك"، وهناك من يقلدونهم. وهي الظاهرة التي يمكن أن توصف بالوقحة.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بريس أسوسيشن" عن رئيس اتحاد تجار التجزئة المستقلين ديبوتي قوله إن الإهانات وحتى الهجمات من جانب اللصوص على الموظفين تتزايد.



ويشتكي أصحاب المتاجر من ضعف الوجود الشرطي وعدم الاستجابة عند الاتصال بهم. ولهذا السبب أيضا لا يقوم العديد من أصحاب المتاجر بالإبلاغ عن السرقات على الإطلاق. واعترفت شرطة لندن بأنها لا تستطيع إلى حد كبير التحقيق في جميع السرقات.



وتشكو المتاجر الصغيرة والكبيرة على حد سواء من العقوبات المتساهلة؛ فمن يسرق بضائع تصل قيمتها إلى 200 جنيه إسترليني كحد أقصى عادة ما يفلت بغرامة ضئيلة.

وتلجأ سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة مثل "سينسبري" و"تيسكو" و"ويتروز" إلى المساعدة الذاتية على نفقتها الخاصة، حيث قامت بالفعل بتعيين محققين سريين وتجهيز الموظفين بكاميرات مثبتة في الملابس، وتعتزم الآن أيضا تمويل التحقيقات. وتدفع إجمالا عشر شركات تجزئة ما يعادل 700 ألف يورو مقابل أن يقوم المحققون بتشغيل التسجيلات من كاميرات المراقبة عبر قواعد البيانات الخاصة بهم واستخدام برامج التعرف على الوجه.

