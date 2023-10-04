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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية

10/4/2023 2:14:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات، 4 مواطنين من نابلس، بينهم الطالب الجامعي محمد القوقا، ونادر خبيصة، ونجله أحمد، وأمجد عوض ذياب من بلدة بيتا.

فيما اعتقل المواطن زين الدين أبو عرة من قرية عقابا قرب طوباس.

وفي جنوب الضفة الغربية، اعتقل 4 مواطنين من الخليل، هم المحرر سامر دبابسة من يطا، وإسماعيل المسالمة من بيت عوا، والمحرر عمار أبو مارية من بيت أمر، وعادل جابر من المحافظة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق من مدن الضفة، وسط مواجهات محدودة في بعضها.

وداهمت قوة عسكرية كبيرة محل للصرافة في بلدة ترمسعيا قضاء رام الله.

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