الأسرى يضربون عن الطعام اسنادًا للأسير الفسفوس

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- يخوض الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إضرابًا عن الطعام ليوم واحد، دعمًا وإسنادًا للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم ال 63 على التوالي.

وبحسب نادي الأسير، فإن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بادروا لهذه الخطوة،

في ظل تعنت محاكم الاحتلال ومخابراته في الاستجابة لمطالب الفسفوس، بوقف اعتقاله إداريًا.

وأشار النادي، إلى أن

أسرى سجن (عوفر) والبالغ عددهم 1280، ومن كافة الفصائل، سيخوضون الإضراب برفقة المعتقلين الإداريين

وقال بيان للجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، نشر أمس، إن الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وفي كل السجون لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد خضر عدنان بأي حال من الأحوال.

وحذرت الحركة الأسيرة، الاحتلال ومخابراته من المساس بحياة الأسير كايد الفسفوس، محملةً إياه المسؤولية الكاملة عن سلامته.

ولفتت إلى أن خطوة الإضراب، ستكون باكورة الخطوات الداعمة والمساندة له والتي لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالب الأسير الفسفوس.