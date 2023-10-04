الادارة الأميركية تفرج عن 75 مليون دولار لتمويل الأونروا

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن صلاحياته التنفيذية التي يخولها له الدستور الأميركي لرفع الحجز عن 75 مليون دولار كانت قد حجزها عضو كونغرس أميركي كمساعدات لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تزويد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمبلغ 75 مليون دولار كان قد خصصه الكونغرس كمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء قرار الخارجية الأميركية إثر حملة مكثفة استمرت ثلاثة اعوام في الولايات المتحدة لمطالبة اعضاء الكونغرس بالإفراج عن مخصصات كانت قد التزمت بها الادارة الأميركية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقاد عضو الكونجرس عن ولاية ويسكونسن أندريه كارسون، حملة لجمع تواقيع اعضاء الكونغرس على رسالة موجهة إلى عضوي كونغرس جيم ريش، عن ولاية أيداهو، وتشيب روي عن ولاية تكساس، تطالبهما برفع حظر وضعاه لمنع تسليم مبلغ 75 مليون دولار هي جزء من تبرعات خصصتها الادارة الأميركية لتمويل برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.