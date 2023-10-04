الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية غربي البلاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ألكسندر بوغوماز حاكم مقاطعة بريانسك غربي روسيا إسقاط الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية في المقاطعة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.



وقال بوغوماز: "حاولت القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم إرهابي على المقاطعة بطائرة بدون طيار دمرتها دفاعاتنا، دون وقوع إصابات أو أضرار".

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية أمس الثلاثاء ثلاث قذائف صاروخية ومسيرتين أوكرانيتين استهدفت منطقة غرايفورونسك في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.



كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء عن التصدي لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة صاروخ من طراز "نبتون" المضاد للسفن ضد أهداف قبالة سواحل شبه جزيرة القرم الروسية.

RT