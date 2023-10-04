تدني قيمة الروبل الروسي أمام الدولار يثير القلق

(MENAFN
) تراجعت قيمة العملة الروسية مرة أخرى يوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الأول، حيث تم تداولها بما يزيد عن 100 روبل للدولار الواحد، وذلك على الرغم من القرارات التي أخذها البنك المركزي الروسي لتحدي التضخم وضعف العملة الوطنية.
كما يعاني الروبل من انخفاض مستمر منذ أشهر تزامناً مع الأزمة الاقتصادية، وهو تراجع يأتي نتيجة للعقوبات الدولية التي فرضت على روسيا بعد إطلاقها هجومًا عسكريًا على أوكرانيا. وهذا التراجع تسبب بشكل خاص في تراجع القوة الشرائية للمواطنين الروس.
كذلك تم تداول الروبل في بورصة موسكو بسعر يتجاوز 100 أمام الدولار و104.65 أمام اليورو في الساعة 7:03 بالتوقيت المحلي، ثم صعد بشكل بنسبة خفيفة لاحقاً ناهز 99 للدولار و104 لليورو.
في حين يعد هذا التدني الأقل منذ نصف آب ويرجع إلى آذار من العام الماضي، مما يلفت إلى تدهور العملة الروسية بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا.
وحاول دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، التقليل من تأثير هذه الظاهرة على المواطنين الروس، مشددا على أنه "هناك تقلبات معينة. لكننا جميعا نعيش في منطقة الروبل، لذا فإن الاهتمام المفرط بسعر صرف الدولار ليس سوى من مخلفات الماضي".
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