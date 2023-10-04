الأسهم الأوروبية تجدد تراجعها مع استمرار صعود مكاسب سندات الخزانة الأميركية

(MENAFN
) تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الأول مع استمرار الضغوط الناجمة عن زيادة مكاسب سندات الخزانة الأميركية وتعزيز الدولار لجذب الاستثمارات في الأصول عالية المخاطر كالأسهم والمنتجات الأولية. بالإضافة إلى ذلك، لعبت تكهنات سلبية من مجال الوساطة المالية دوراّ على شركات بيع الأزياء بالتجزئة.
كما قام الكونغرس الأميركي بإقرار مشروع قانون للتمويل بهدف تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، مما تسبب في زيادة الدولار إلى إأطبر مستوى له في 11 شهرًا، بالإضافة إلى زيادة عوائد سندات الخزانة لأجل عقد إلى ذروة جديدة لم تراها منذ أعوام.
كذلك أثر هذا التطور السلبي على السهم ستوكس 600 الأوروبي، اذ تراجع بنسبة 0.3 بالمئة, مما جعله يتداول حول أقل مستوى له في 6 شهور الذي وصل إليه في الجلسة السابقة. وقد شهدت أسهم شركات المرافق والتعدين الخسائر الأكبر على مستوى القطاعات.
في حين هبطت أسهم شركة زالاندو الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت على الصعيدين الفردي بمعدل 2.8 بالمئة بعد أن قام دويتشه بنك بخفض تكهناته لمكاسبها المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب. بالمثل، انخفضت أسهم شركة بربري البريطانية للمنتجات الفاخرة بنسبة 3.1 بالمئة بعد تخفيض توصيتها من قبل يو.بي.إس.
وتعكس هذه الأحداث التحديات والتقلبات التي تواجه أسواق الأسهم الأوروبية في ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.
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