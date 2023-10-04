Wednesday, 04 October 2023 10:36 GMT

شركة“ويسرمان (Wasserman)” تستحوذ على شركة“سي اس ام (CSM)” للرياضة والترفيه

10/4/2023 1:51:40 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت شركة“ويسرمان (Wasserman)” الرائدة في مجال تمثيل وتسويق المواهب عن إتمام صفقة استحواذها على شركة“سي اس ام (CSM)” للرياضة والترفيه. ستعود هذه الخطوة بالكثير من النفع على شركة“ويسرمان (Wasserman)”، إذ ستوسع من نطاق إمكاناتها في السوق من جهة وسترفع من انتشارها الجغرافي في مجالات الرياضة والموسيقى والترفيه والثقافة من جهة أخرى. وبالتوازي مع إجراءات الاستحواذ الجارية، ستواصل شركة“سي اس ام (CSM)” أعمالها بصورتها الطبيعية إلى أن تصبح رسميًا جزءًا من كيان شركة“ويسرمان (Wasserman)” بحلول عام 2024.

تمنح هذه الصفقة الفريدة شركة“ويسرمان (Wasserman)” فرصة ذهبية لتقديم خدماتها المخصصة للعلامات التجارية الرائدة والمؤسسات والمواهب المنتشرة على مستوى نطاقات جغرافية مختلفة داخل 27 دولة و62 مدينة حول العالم، وذلك إلى جانب تكوين شبكة راسخة من العلاقات والمهارات والتخصصات المتنوعة. تتناغم أنشطة الشركتين تناغمًا مثاليًا، مما يفتح لهما آفاقًا جديدة في أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ويدفعهما نحو النمو والانتشار السريع عبر مختلف دول العالم.

بداية من عام 2002، شرعت شركة“ويسرمان (Wasserman)” في توسيع نطاق وجودها في مختلف أنحاء العالم من خلال خططها الإستراتيجية لتحقيق النمو وإتمام عمليات الاستحواذ الناجحة، وتجدر الإشارة إلى أن صفقتها مع شركة“سي اس ام (CSM)” هي الصفقة الثانية عشرة على مدار العامين الماضيين. في الشهر الماضي، استحوذت شركة“ويسرمان (Wasserman)” على شركة“بريلشتاين (Brillstein Entertainment Partners)” صاحبة الاسم الأسطوري في مجال إدارة وإنتاج أنشطة الترفيه، مما يعني الإطلاق الرسمي لفرعها الترفيهي.

يقع المقر الرئيسي لشركة“ويسرمان (Wasserman)” في لوس أنجلوس، وتتوزع مقراتها على مستوى 27 دولة وأكثر من 62 مدينة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك نيويورك ولندن وأبو ظبي وأمستردام وهونج كونج ومدريد ومكسيكو سيتي وتورنتو وباريس وسيدني.

MENAFN04102023007116015312ID1107184759

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث