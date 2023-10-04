شركة“ويسرمان (Wasserman)” تستحوذ على شركة“سي اس ام (CSM)” للرياضة والترفيه

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت شركة“ويسرمان (Wasserman)” الرائدة في مجال تمثيل وتسويق المواهب عن إتمام صفقة استحواذها على شركة“سي اس ام (CSM)” للرياضة والترفيه. ستعود هذه الخطوة بالكثير من النفع على شركة“ويسرمان (Wasserman)”، إذ ستوسع من نطاق إمكاناتها في السوق من جهة وسترفع من انتشارها الجغرافي في مجالات الرياضة والموسيقى والترفيه والثقافة من جهة أخرى. وبالتوازي مع إجراءات الاستحواذ الجارية، ستواصل شركة“سي اس ام (CSM)” أعمالها بصورتها الطبيعية إلى أن تصبح رسميًا جزءًا من كيان شركة“ويسرمان (Wasserman)” بحلول عام 2024.
تمنح هذه الصفقة الفريدة شركة“ويسرمان (Wasserman)” فرصة ذهبية لتقديم خدماتها المخصصة للعلامات التجارية الرائدة والمؤسسات والمواهب المنتشرة على مستوى نطاقات جغرافية مختلفة داخل 27 دولة و62 مدينة حول العالم، وذلك إلى جانب تكوين شبكة راسخة من العلاقات والمهارات والتخصصات المتنوعة. تتناغم أنشطة الشركتين تناغمًا مثاليًا، مما يفتح لهما آفاقًا جديدة في أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ويدفعهما نحو النمو والانتشار السريع عبر مختلف دول العالم.
بداية من عام 2002، شرعت شركة“ويسرمان (Wasserman)” في توسيع نطاق وجودها في مختلف أنحاء العالم من خلال خططها الإستراتيجية لتحقيق النمو وإتمام عمليات الاستحواذ الناجحة، وتجدر الإشارة إلى أن صفقتها مع شركة“سي اس ام (CSM)” هي الصفقة الثانية عشرة على مدار العامين الماضيين. في الشهر الماضي، استحوذت شركة“ويسرمان (Wasserman)” على شركة“بريلشتاين (Brillstein Entertainment Partners)” صاحبة الاسم الأسطوري في مجال إدارة وإنتاج أنشطة الترفيه، مما يعني الإطلاق الرسمي لفرعها الترفيهي.
يقع المقر الرئيسي لشركة“ويسرمان (Wasserman)” في لوس أنجلوس، وتتوزع مقراتها على مستوى 27 دولة وأكثر من 62 مدينة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك نيويورك ولندن وأبو ظبي وأمستردام وهونج كونج ومدريد ومكسيكو سيتي وتورنتو وباريس وسيدني.
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