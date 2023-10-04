شركة“ويسرمان (Wasserman)” تستحوذ على شركة“سي اس ام (CSM)” للرياضة والترفيه

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت شركة“ويسرمان (Wasserman)” الرائدة في مجال تمثيل وتسويق المواهب عن إتمام صفقة استحواذها على شركة“سي اس ام (CSM)” للرياضة والترفيه. ستعود هذه الخطوة بالكثير من النفع على شركة“ويسرمان (Wasserman)”، إذ ستوسع من نطاق إمكاناتها في السوق من جهة وسترفع من انتشارها الجغرافي في مجالات الرياضة والموسيقى والترفيه والثقافة من جهة أخرى. وبالتوازي مع إجراءات الاستحواذ الجارية، ستواصل شركة“سي اس ام (CSM)” أعمالها بصورتها الطبيعية إلى أن تصبح رسميًا جزءًا من كيان شركة“ويسرمان (Wasserman)” بحلول عام 2024.

تمنح هذه الصفقة الفريدة شركة“ويسرمان (Wasserman)” فرصة ذهبية لتقديم خدماتها المخصصة للعلامات التجارية الرائدة والمؤسسات والمواهب المنتشرة على مستوى نطاقات جغرافية مختلفة داخل 27 دولة و62 مدينة حول العالم، وذلك إلى جانب تكوين شبكة راسخة من العلاقات والمهارات والتخصصات المتنوعة. تتناغم أنشطة الشركتين تناغمًا مثاليًا، مما يفتح لهما آفاقًا جديدة في أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ويدفعهما نحو النمو والانتشار السريع عبر مختلف دول العالم.

بداية من عام 2002، شرعت شركة“ويسرمان (Wasserman)” في توسيع نطاق وجودها في مختلف أنحاء العالم من خلال خططها الإستراتيجية لتحقيق النمو وإتمام عمليات الاستحواذ الناجحة، وتجدر الإشارة إلى أن صفقتها مع شركة“سي اس ام (CSM)” هي الصفقة الثانية عشرة على مدار العامين الماضيين. في الشهر الماضي، استحوذت شركة“ويسرمان (Wasserman)” على شركة“بريلشتاين (Brillstein Entertainment Partners)” صاحبة الاسم الأسطوري في مجال إدارة وإنتاج أنشطة الترفيه، مما يعني الإطلاق الرسمي لفرعها الترفيهي.

يقع المقر الرئيسي لشركة“ويسرمان (Wasserman)” في لوس أنجلوس، وتتوزع مقراتها على مستوى 27 دولة وأكثر من 62 مدينة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك نيويورك ولندن وأبو ظبي وأمستردام وهونج كونج ومدريد ومكسيكو سيتي وتورنتو وباريس وسيدني.