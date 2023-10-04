محمية الإمام تركي تعلن مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

الرياض – أصداف نيوز :

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 الذي يقام خلال الفترة من 5-14 أكتوبر في مقر نادي الصقور السعودي بالعاصمة الرياض.

وتتزامن مشاركة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 مع استعدادات محمية الشمال، أول محمية للصيد المستدام في المملكة العربية السعودية، لبداية موسمها الثاني في إطار تفعيل برنامجها الريادي لنشر ثقافة الصيد المستدام ومراعاة التوازن الطبيعي ومعايير الاستدامة البيئية، حيث بدأت في تلقي طلبات المهتمين بالمشاركة في أنشطة الصيد والتخييم خلال الأشهر المقبلة.

وتؤكد المحمية على أهمية مــعرض الــصقور والــصيد الــسعودي الــدولــي لكونه الأكبر من نــوعــه والأكثر تركيزاً على موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية، مما يجعله فعالية ثقافية وترفيهية متميزة تتسق مع الأهداف الاستراتيجية للمحمية في دعم الهوايات التراثية وأنشطة الصيد المستدام والسياحة البيئية.

كما يركز المعرض على توعية الزائرين بهواية الصقارة والصيد ونقل إرثها الثري للأجيال الحالية والمستقبلية، كونها أحد الموروثات الثقافية الرئيسية للمملكة، ويشهد هذا العام مشاركة أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم مع حضور نحو 45 علامة تجارية بارزة، ويشهد قسم الأسلحة مشاركة 7 شركات محلية وأكثر من 60 شركة عالمية، ومن المتوقع حضور ما يزيد عن 500 ألف زائر خلال أيام المعرض.