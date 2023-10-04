مسقط تستضيف التدريب الدبلوماسي الثاني حول سياسات الاتحاد الأوروبي وصنع القرار

(MENAFN
- Asdaf News)
مسقط – أصداف نيوز:
بدأت أمس الدورة التدريبية الثانية حول سياسات الاتحاد الأوروبي وصنع القرار للدبلوماسيين من المملكة العربية السعودية وعُمان والبحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه الأكاديمية الدبلوماسية العُمانية في مدينة مسقط، والذي يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة والترابط بين العلاقات الدبلوماسية الأوروبية-الخليجية.
تنظم مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان هذه الفعالية بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية العُمانية ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية في البحرين. يُقدم الدورات التدريبية معهد كلينجينديل للعلاقات الدولية بهولندا. ينطلق التدريب في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023 بمقر الأكاديمية الدبلوماسية العُمانية.
وتختتم جلسات التدريب بحفل توزيع للجوائز حيث سيتم تقديم الشهادات للمشاركين.
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