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مسقط تستضيف التدريب الدبلوماسي الثاني حول سياسات الاتحاد الأوروبي وصنع القرار

10/4/2023 1:51:34 AM
(MENAFN- Asdaf News)

مسقط – أصداف نيوز:

بدأت أمس الدورة التدريبية الثانية حول سياسات الاتحاد الأوروبي وصنع القرار للدبلوماسيين من المملكة العربية السعودية وعُمان والبحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه الأكاديمية الدبلوماسية العُمانية في مدينة مسقط، والذي يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة والترابط بين العلاقات الدبلوماسية الأوروبية-الخليجية.

تنظم مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان هذه الفعالية بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية العُمانية ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية في البحرين. يُقدم الدورات التدريبية معهد كلينجينديل للعلاقات الدولية بهولندا. ينطلق التدريب في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023 بمقر الأكاديمية الدبلوماسية العُمانية.

وتختتم جلسات التدريب بحفل توزيع للجوائز حيث سيتم تقديم الشهادات للمشاركين.

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