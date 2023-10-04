Wednesday, 04 October 2023 10:36 GMT

ارتفاع أسعار الفنادق فى باريس بأكثر من 3 أضعاف بسبب أولمبياد 2024

10/4/2023 1:50:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الفنادق في باريس بأكثر من 3 أضعاف ما كانت عليه خلال الصيف، مع تزايد الطلب المرتبط بدورة الألعاب الأولمبية 2024.

وفي المتوسط، يمكن أن يدفع المسافرين إلى باريس نحو 685 دولارًا في الليلة للإقامة في فندق ثلاث نجوم خلال الصيف المقبل، مقارنة بالمتوسط المعتاد للإقامة في شهر يوليو عند 178 دولارًا، وفقًا لبيانات“جوجل”.

فيما تصل تكاليف الإقامة لليلة واحدة في فنادق الأربع نجوم إلى نحو 953 دولارًا خلال فترة الألعاب الأولمبية الصيفية، مقارنة بالسعر المعتاد البالغ 266 دولارًا.

وتتوقع المدينة استقبال أكثر من 11 مليون زائر خلال دورة الألعاب الأولمبية، منهم 3.3 مليون يسافرون من خارج منطقة باريس الكبرى أو من خارج البلاد وسيحتاجون إلى أماكن إقامة.

وأدى الطلب أيضًا إلى ارتفاع الأسعار على منصات التأجير مثل“إير بي إن بي”، والذي بلغ خلال فترة الألعاب الأولمبية 536 دولارًا يوميًا، ارتفاعًا من 195 دولارًا لنفس الفترة من الصيف الماضي، وفقًا لمزود بيانات“إير دي إن إيه- AirDNA”.

أرقام

MENAFN04102023000202011048ID1107184749

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث