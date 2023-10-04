ارتفاع أسعار الفنادق فى باريس بأكثر من 3 أضعاف بسبب أولمبياد 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الفنادق في باريس بأكثر من 3 أضعاف ما كانت عليه خلال الصيف، مع تزايد الطلب المرتبط بدورة الألعاب الأولمبية 2024.
وفي المتوسط، يمكن أن يدفع المسافرين إلى باريس نحو 685 دولارًا في الليلة للإقامة في فندق ثلاث نجوم خلال الصيف المقبل، مقارنة بالمتوسط المعتاد للإقامة في شهر يوليو عند 178 دولارًا، وفقًا لبيانات“جوجل”.
فيما تصل تكاليف الإقامة لليلة واحدة في فنادق الأربع نجوم إلى نحو 953 دولارًا خلال فترة الألعاب الأولمبية الصيفية، مقارنة بالسعر المعتاد البالغ 266 دولارًا.
وتتوقع المدينة استقبال أكثر من 11 مليون زائر خلال دورة الألعاب الأولمبية، منهم 3.3 مليون يسافرون من خارج منطقة باريس الكبرى أو من خارج البلاد وسيحتاجون إلى أماكن إقامة.
وأدى الطلب أيضًا إلى ارتفاع الأسعار على منصات التأجير مثل“إير بي إن بي”، والذي بلغ خلال فترة الألعاب الأولمبية 536 دولارًا يوميًا، ارتفاعًا من 195 دولارًا لنفس الفترة من الصيف الماضي، وفقًا لمزود بيانات“إير دي إن إيه- AirDNA”.
أرقام
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