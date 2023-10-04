ارتفاع أسعار الفنادق فى باريس بأكثر من 3 أضعاف بسبب أولمبياد 2024

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الفنادق في باريس بأكثر من 3 أضعاف ما كانت عليه خلال الصيف، مع تزايد الطلب المرتبط بدورة الألعاب الأولمبية 2024.

وفي المتوسط، يمكن أن يدفع المسافرين إلى باريس نحو 685 دولارًا في الليلة للإقامة في فندق ثلاث نجوم خلال الصيف المقبل، مقارنة بالمتوسط المعتاد للإقامة في شهر يوليو عند 178 دولارًا، وفقًا لبيانات“جوجل”.

فيما تصل تكاليف الإقامة لليلة واحدة في فنادق الأربع نجوم إلى نحو 953 دولارًا خلال فترة الألعاب الأولمبية الصيفية، مقارنة بالسعر المعتاد البالغ 266 دولارًا.

وتتوقع المدينة استقبال أكثر من 11 مليون زائر خلال دورة الألعاب الأولمبية، منهم 3.3 مليون يسافرون من خارج منطقة باريس الكبرى أو من خارج البلاد وسيحتاجون إلى أماكن إقامة.

وأدى الطلب أيضًا إلى ارتفاع الأسعار على منصات التأجير مثل“إير بي إن بي”، والذي بلغ خلال فترة الألعاب الأولمبية 536 دولارًا يوميًا، ارتفاعًا من 195 دولارًا لنفس الفترة من الصيف الماضي، وفقًا لمزود بيانات“إير دي إن إيه- AirDNA”.

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