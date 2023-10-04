تراجع بورصة الدار البيضاء بنسبة 0.71% فى ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت بورصة الدار البيضاء بانتهاء تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0.71%، منتقلا إلى 11.705.17 نقطة.
كما انخفض مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.67% إلى 946.72 نقطة.
وسجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0.54%، مستقرا بذلك عند 866.31 نقطة.
من جهته، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، خسارة بنسبة 0.8% إلى 993 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 320.93 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (الأسهم). بينما بلغت رسملة البورصة حوالي 601.71 مليار درهم.
أ. ش. أ
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