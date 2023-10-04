تراجع بورصة الدار البيضاء بنسبة 0.71% فى ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت بورصة الدار البيضاء بانتهاء تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0.71%، منتقلا إلى 11.705.17 نقطة.

كما انخفض مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.67% إلى 946.72 نقطة.

وسجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0.54%، مستقرا بذلك عند 866.31 نقطة.

من جهته، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، خسارة بنسبة 0.8% إلى 993 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 320.93 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (الأسهم). بينما بلغت رسملة البورصة حوالي 601.71 مليار درهم.

أ. ش. أ