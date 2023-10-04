استقالة ((راشد)) من ((مصر للمقاصة)) وتكليف ((مبروك)) بإدارة الشركة

تقدم خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزى باستقالته لمجلس الإدارة. وبحث مجلس إدارة الشركة الاستقالة فى اجتماع جرى مساء اليوم استمر حتى كتابة هذه السطور.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن السبب المرفق بالاستقالة هو توجه ((راشد)) للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن بعض الإجراءات التى أرسلتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا بشأن شركات المقاصة كانت أيضًا من بين أسباب التقدم بالاستقالة.

ورجحت المصادر أن يقوم المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب للشركة بتسيير الأعمال خلال السنة المتبقية فى مدة مجلس الإدارة الحالى، خاصة أن النظام الأساسى للشركة يسمح بتسيير الأعمال بعضو منتدب واحد، حال وجود ما يمنع قيام العضو المنتدب الآخر بمهام عمله.

أوضحت المصادر أن الخيار الثانى، فى النظام الأساسى، يتضمن دعوة الجمعية العمومية لعقد انتخابات على المنصب خلال شهرين من تاريخ قبول الاستقالة.

ونشرت الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الماضى، قراراً من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التدابير التى تتخذها الأخيرة حال مخالفة الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزى أو المقاصة، والتسوية للأوراق والأدوات المالية، وتضمنت التدابير توجيه تنبيه للشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.

بجانب مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر الاجتماع فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة، وكذلك إجراء التغييرات اللازمة فى الإدارة التنفيذية للشركة أو لجان مجلس الإدارة المختصة حال عدم إزالة المخالفات أو تكرارها خلال مدة مجلس الإدارة.

بالإضافة إلى تكليف أحد مراقبى الحسابات من المقيدين بسجلات الهيئة بفحص حسابات الشركة ونتائج أعمالها وتقارير نشاطها، وإبداء الرأى بشأنها، وذلك على نفقة الشركة، وإلزام الشركة بإيداع تأمين نقدى لدى الهيئة أو زيادته للمدة التى تحددها الهيئة.

بحسب القرار، يحق للهيئة مطالبة أى من أعضاء مجلس إدارة الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة له والناتجة عن ممارسته مهام عمله، وذلك خلال مدة محددة، وتنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو غيرهم من القائمين على الإدارة التنفيذية للشركة، وتكليف مجلس إدارة الشركة باختيار أى من أعضاء المجلس للقيام بمهام عضو مجلس الإدارة التنفيذى دون التقيد بالقرارات المنظمة لانتخاب مجلس إدارة الشركة لحين قيام الجمعية العامة للشركة باختيار أعضاء آخرين بدلاً من الذين تمت تنحيتهم.

أما فى الأحوال التى تكون فيها المخالفة متعلقة بوجود اضطراب مالى بالشركة بما قد يترتب عليه عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو قيامها بمهامها، فيتم إلزام الشركة بزيادة الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمنى محدد، ومطالبة الشركة بتجنيب كل أو بعض الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لتدعيم موقف الشركة المالى.