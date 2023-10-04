استقالة ((راشد)) من ((مصر للمقاصة)) وتكليف ((مبروك)) بإدارة الشركة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: النظام الأساسى للشركة يسمح بتسيير الأعمال بعضو منتدب واحد
تقدم خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزى باستقالته لمجلس الإدارة. وبحث مجلس إدارة الشركة الاستقالة فى اجتماع جرى مساء اليوم استمر حتى كتابة هذه السطور.
وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن السبب المرفق بالاستقالة هو توجه ((راشد)) للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن بعض الإجراءات التى أرسلتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا بشأن شركات المقاصة كانت أيضًا من بين أسباب التقدم بالاستقالة.
ورجحت المصادر أن يقوم المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب للشركة بتسيير الأعمال خلال السنة المتبقية فى مدة مجلس الإدارة الحالى، خاصة أن النظام الأساسى للشركة يسمح بتسيير الأعمال بعضو منتدب واحد، حال وجود ما يمنع قيام العضو المنتدب الآخر بمهام عمله.
أوضحت المصادر أن الخيار الثانى، فى النظام الأساسى، يتضمن دعوة الجمعية العمومية لعقد انتخابات على المنصب خلال شهرين من تاريخ قبول الاستقالة.
ونشرت الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الماضى، قراراً من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التدابير التى تتخذها الأخيرة حال مخالفة الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزى أو المقاصة، والتسوية للأوراق والأدوات المالية، وتضمنت التدابير توجيه تنبيه للشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.
بجانب مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر الاجتماع فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة، وكذلك إجراء التغييرات اللازمة فى الإدارة التنفيذية للشركة أو لجان مجلس الإدارة المختصة حال عدم إزالة المخالفات أو تكرارها خلال مدة مجلس الإدارة.
بالإضافة إلى تكليف أحد مراقبى الحسابات من المقيدين بسجلات الهيئة بفحص حسابات الشركة ونتائج أعمالها وتقارير نشاطها، وإبداء الرأى بشأنها، وذلك على نفقة الشركة، وإلزام الشركة بإيداع تأمين نقدى لدى الهيئة أو زيادته للمدة التى تحددها الهيئة.
بحسب القرار، يحق للهيئة مطالبة أى من أعضاء مجلس إدارة الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة له والناتجة عن ممارسته مهام عمله، وذلك خلال مدة محددة، وتنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو غيرهم من القائمين على الإدارة التنفيذية للشركة، وتكليف مجلس إدارة الشركة باختيار أى من أعضاء المجلس للقيام بمهام عضو مجلس الإدارة التنفيذى دون التقيد بالقرارات المنظمة لانتخاب مجلس إدارة الشركة لحين قيام الجمعية العامة للشركة باختيار أعضاء آخرين بدلاً من الذين تمت تنحيتهم.
أما فى الأحوال التى تكون فيها المخالفة متعلقة بوجود اضطراب مالى بالشركة بما قد يترتب عليه عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو قيامها بمهامها، فيتم إلزام الشركة بزيادة الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمنى محدد، ومطالبة الشركة بتجنيب كل أو بعض الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لتدعيم موقف الشركة المالى.
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