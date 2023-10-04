جلوبال القابضة تشارك فى تطوير الأصول غير المستغلة لـإيسترن كومبانى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، عن أن رجل شركة“جلوبال القابضة للاستثمار” ستشارك فى تطوير الأصول غير المستغلة التابعة للشركة الشرقية للدخان بعد أن تقوم الأخيرة بفصلها فى شركة مستقلة.
وكانت الشركة التى يساهم فيها رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار بحصة أقلية قد استحوذت على 30% من“الشرقية للدخان” قبل أسابيع فى صفقة بلغت قيمتها 625 مليون دولار.
وأضافت المصادر، أن الاتفاق الذى تمت بموجبه الصفقة يسمح لشركة“جلوبال” بالمشاركة فى تطوير الأصول غير المستغلة التابعة لـ”الشرقية للدخان” من خلال فصل تلك الأصول فى شركة تابعة لها يجرى تأسيسها حاليًا، وستقوم الشركة الجديدة بتوقيع عقود مشاركة مع“جلوبال” لتطوير تلك الأصول.
وقرر مجلس إدارة الشرقية“إيسترن كومباني” البدء فى إجراءات فصل الأصول العقارية غير المستغلة بعد يومين من استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30% من أسهمها.
وتابعت المصادر أن الشركة بدأت فى إجراءات فصل الأصول وإعادة تقييم محفظة أراضيها التى كانت تصل قيمتها قبل ارتفاع مستويات التضخم أكثر من 3 مليارات جنيه.
وأوضحت أنه جارى العمل على إجراءات تقييم الأراضى والأصول غير المستغلة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، متوقعة أن تستغرق تلك العملية فترة تترواح بين 6 إلى 8 شهور.
وتابعت أنه لم يتم الاستقرار على شكل المشروعات المزمع تدشينها على أراضى الشركة الشرقية للدخان ولكن سيتم تطويرها بالشراكة بين الجهتين بهدف خلق أنشطة تدر عائد منتظم.
وتمتلك الشركة نحو 39 فدان فى المدينة الصناعية بأكتوبر وأكثر من 20 ألف متر فى محافظات القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف متر إضافيين.
وارتفع صافى الأرباح المجمعة للشركة الشرقية“إيسترن كومبانى” خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى إلى نحو 7.7 مليار جنيه، مقارنة بـ4 مليارات جنيه تم تحقيقها فى العام المالى السابق عليه، بزيادة نسبتها 90% على أساس سنوى.
وسجلت الشركة مجمل ربح قدره 8.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوى مقارنة بـ7.8 مليار جنيه، فيما سجل النصيب الأساسى للسهم من الأرباح 2.98 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 85%.
وأظهرت النتائج المالية زيادة صافى إيرادات الشركة بنسبة 5% على أساس سنوى، حيث سجلت 18 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام الماضى.
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