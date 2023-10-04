جلوبال القابضة تشارك فى تطوير الأصول غير المستغلة لـإيسترن كومبانى

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، عن أن رجل شركة“جلوبال القابضة للاستثمار” ستشارك فى تطوير الأصول غير المستغلة التابعة للشركة الشرقية للدخان بعد أن تقوم الأخيرة بفصلها فى شركة مستقلة.

وكانت الشركة التى يساهم فيها رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار بحصة أقلية قد استحوذت على 30% من“الشرقية للدخان” قبل أسابيع فى صفقة بلغت قيمتها 625 مليون دولار.

وأضافت المصادر، أن الاتفاق الذى تمت بموجبه الصفقة يسمح لشركة“جلوبال” بالمشاركة فى تطوير الأصول غير المستغلة التابعة لـ”الشرقية للدخان” من خلال فصل تلك الأصول فى شركة تابعة لها يجرى تأسيسها حاليًا، وستقوم الشركة الجديدة بتوقيع عقود مشاركة مع“جلوبال” لتطوير تلك الأصول.

وقرر مجلس إدارة الشرقية“إيسترن كومباني” البدء فى إجراءات فصل الأصول العقارية غير المستغلة بعد يومين من استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30% من أسهمها.

وتابعت المصادر أن الشركة بدأت فى إجراءات فصل الأصول وإعادة تقييم محفظة أراضيها التى كانت تصل قيمتها قبل ارتفاع مستويات التضخم أكثر من 3 مليارات جنيه.

وأوضحت أنه جارى العمل على إجراءات تقييم الأراضى والأصول غير المستغلة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، متوقعة أن تستغرق تلك العملية فترة تترواح بين 6 إلى 8 شهور.

وتابعت أنه لم يتم الاستقرار على شكل المشروعات المزمع تدشينها على أراضى الشركة الشرقية للدخان ولكن سيتم تطويرها بالشراكة بين الجهتين بهدف خلق أنشطة تدر عائد منتظم.

وتمتلك الشركة نحو 39 فدان فى المدينة الصناعية بأكتوبر وأكثر من 20 ألف متر فى محافظات القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف متر إضافيين.

وارتفع صافى الأرباح المجمعة للشركة الشرقية“إيسترن كومبانى” خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى إلى نحو 7.7 مليار جنيه، مقارنة بـ4 مليارات جنيه تم تحقيقها فى العام المالى السابق عليه، بزيادة نسبتها 90% على أساس سنوى.

وسجلت الشركة مجمل ربح قدره 8.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوى مقارنة بـ7.8 مليار جنيه، فيما سجل النصيب الأساسى للسهم من الأرباح 2.98 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 85%.

وأظهرت النتائج المالية زيادة صافى إيرادات الشركة بنسبة 5% على أساس سنوى، حيث سجلت 18 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام الماضى.