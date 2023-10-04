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أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة السابعة على التوالى

10/4/2023 1:50:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليواصل المعدن الأصفر خسائره للجلسة السابعة على التوالي، مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية في ظل توقعات استمرار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية لفترة طويلة.

وارتفع عدد فرص العمل المتاحة الأمريكية خلال شهر أغسطس إلى 9.6 مليون فرصة خلافًا للتوقعات بتسجيل 8.8 مليون فرصة، بعد شهر واحد فقط من انخفاضها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، في إشارة لاستمرار مرونة الاقتصاد رغم تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية.

وقال“رافائيل بوستيك” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، في كلمته خلال حدث في أتلانتا، إنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة لخفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع احتمالية زيادة معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال نوفمبر إلى 27.7% مقارنة بـ 16.4% قبل أسبوع، ليتراوح حينها نطاق السياسة النقدية بين 5.5% و5.75%.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.7 دولار لتصل إلى 1841.5 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية للعقد منذ 30 نوفمبر 2022.

في حين صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.15% عند 107.07 نقطة، بعد أن لامس 107.35 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر 2022.

أرقام

MENAFN04102023000202011048ID1107184745

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