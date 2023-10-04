أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة السابعة على التوالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليواصل المعدن الأصفر خسائره للجلسة السابعة على التوالي، مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية في ظل توقعات استمرار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية لفترة طويلة.
وارتفع عدد فرص العمل المتاحة الأمريكية خلال شهر أغسطس إلى 9.6 مليون فرصة خلافًا للتوقعات بتسجيل 8.8 مليون فرصة، بعد شهر واحد فقط من انخفاضها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، في إشارة لاستمرار مرونة الاقتصاد رغم تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية.
وقال“رافائيل بوستيك” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، في كلمته خلال حدث في أتلانتا، إنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة لخفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع احتمالية زيادة معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال نوفمبر إلى 27.7% مقارنة بـ 16.4% قبل أسبوع، ليتراوح حينها نطاق السياسة النقدية بين 5.5% و5.75%.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.7 دولار لتصل إلى 1841.5 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية للعقد منذ 30 نوفمبر 2022.
في حين صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.15% عند 107.07 نقطة، بعد أن لامس 107.35 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر 2022. أرقام
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