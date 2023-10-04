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النفط يتحول للارتفاع عند التسوية مع ترقب اجتماع أوبك بلس

10/4/2023 1:50:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للارتفاع عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين تحديثات عن الإمدادات من اجتماع“أوبك بلس”، بعد أن سجلت أمس أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع جني المستثمرين للأرباح في ظل مكاسب الدولار.

وارتفعت واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 15% في سبتمبر إلى 1.78 مليون برميل يوميًا، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر خلال أغسطس، بدعم من وفرة المعروض وتخفيضات الأسعار، بحسب تقرير من شركة“كبلر”.

وبحسب“رويترز” من المتوقع أن تُبقي“أوبك بلس” إنتاجها دون تغيير عندما تجتمع غدًا الأربعاء، مما يحافظ على إمدادات الخام محدودة في الأسواق.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بانخفاض طفيف في مخزون الخام قدره 92 ألف برميل.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.25% بما يعادل 21 سنتًا عند 90.92 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت خلال التداولات إلى 89.50 دولار.

كما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.45% أو 41 سنتًا، ليسجل 89.23 دولار للبرميل، بعد أن انخفض خلال الجلسة إلى 87.76 دولار.

أرقام

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