النفط يتحول للارتفاع عند التسوية مع ترقب اجتماع أوبك بلس

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للارتفاع عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين تحديثات عن الإمدادات من اجتماع“أوبك بلس”، بعد أن سجلت أمس أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع جني المستثمرين للأرباح في ظل مكاسب الدولار.
وارتفعت واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 15% في سبتمبر إلى 1.78 مليون برميل يوميًا، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر خلال أغسطس، بدعم من وفرة المعروض وتخفيضات الأسعار، بحسب تقرير من شركة“كبلر”.
وبحسب“رويترز” من المتوقع أن تُبقي“أوبك بلس” إنتاجها دون تغيير عندما تجتمع غدًا الأربعاء، مما يحافظ على إمدادات الخام محدودة في الأسواق.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بانخفاض طفيف في مخزون الخام قدره 92 ألف برميل.
وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.25% بما يعادل 21 سنتًا عند 90.92 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت خلال التداولات إلى 89.50 دولار.
كما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.45% أو 41 سنتًا، ليسجل 89.23 دولار للبرميل، بعد أن انخفض خلال الجلسة إلى 87.76 دولار.
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