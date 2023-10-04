ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات خلال تعاملات الثلاثاء إلى 16.05% مقابل 15.22% بنهاية تعاملات الاثنين.

وبحسب بيانات اطلعت عليها ((البورصة))، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية تدريجياً خلال آخر 10 أيام عمل إذ كانت تسجل 14.11% فى 21 سبتمبر الماضى.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفع الدولار فى العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم ليسجل العقد أجل عام ما بين 44.93 جنيه و45.2 جنيه، وذلك مقابل ما بين 43.33 جنيه، و43.53 مطلع تعاملات أمس وهى المستويات نفسها التى أغلق عندها نهاية تعاملات الأسبوع الماضى.

وكان الدولار قد ارتفع خلال الأسبوع الماضى جنيهين أيضاً عن مستويات ما بين 39.9 جنيه و40.1 جنيه بنهاية الأسبوع السابق.

وامتدت الزيادة للعقود الآجلة مدة شهر ليصل الدولار إلى ما بين 30.44 جنيه و30.55 جنيه مقابل 31 و31.2 جنيه، بداية تعاملات الثلاثاء، وأجل 3 أشهر إلى ما بين 34.05 جنيه و34.09 جنيه مقابل 32.15 و32.45 جنيه.

وقال محلل مالى تحدث لـ((البورصة))، إن التغيرات السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر فى ظل الانتخابات وأزمة العملة، وترقب إصلاحات جديدة ضمن سعى البلاد لاستكمال البرنامج مع صندوق النقد الدولى تجعل المستثمر الأجنبى فى أدوات الدين يشعر بالقلق.

أضاف أن ذلك لا يعتمد فقط على وضع البلد الاقتصادى الفعلى، بل طبيعة المستثمر الذى يعتمد على اقتناص الفرص ومفاضلتها وفق ميزان العوائد والمخاطر، فهو ليس مستثمراً مباشراً يدرس السوق ويعرف طبيعته ومهتماً بالفرص.

وقال تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، إن السندات الأمريكية المُعدل عائدها وفقاً للتضخم، باتت تمثل فرصاً أفضل من سندات الأسواق الناشئة مرتفعة العائد.

وتأثرت السندات المصرية بارتفاع تكلفة التأمين على الديون، وارتفع العائد على السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 20.25% مقابل 19.4% فى تداولات الإثنين، وكذلك ارتفع عائد السندات استحقاق 2027 إلى 20% مقابل 19.4%.

فى الوقت نفسه، كانت الزيادة أقل فى عوائد السندات الأطول أجلاً إذ زادت 0.5% إلى 16.9% مقابل 16.4%.