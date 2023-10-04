مؤسسة التجارى الدولى تدعم عمليات عودة الإبصار للأطفال بالتعاون مع مغربى الخيرية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت مؤسسة التجارى الدولى CIB Foundation، مع مؤسسة مغربى الخيرية بروتوكول تعاون للمشاركة فى دعم تمويل عمليات تصحيح وعودة الإبصار للأطفال الأكثر احتياجاً بمستشفيات ومراكز مغربى للعيون.

ويصل إجمالى مبلغ التبرع المقدم من مؤسسة التجارى الدولى، إلى نحو 10 ملايين جنيه، لإجراء عمليات تصحيح وعودة الإبصار لنحو 1000 طفل من الأطفال الأكثر احتياجاً داخل مستشفيات ومراكز مغربى للعيون، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المؤسستين.

وحضر توقيع الاتفاقية من مؤسسة البنك التجارى الدولى كل من؛ المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، ودينا أحمد مخطط برامج أول بمؤسسة البنك التجارى الدولى، ولوجين حسين مخطط برامج أول بمؤسسة البنك التجارى الدولى، وإيرينى صفوت مخطط برامج بمؤسسة البنك التجارى الدولى، وهشام سمير مسؤول المتابعة والتقييم بمؤسسة البنك التجارى الدولى.

ومن مؤسسة مغربى الخيرية، حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتور محمد شلبى المدير التنفيذى، والدكتور جمال عز العرب المدير الطبى، والدكتور عمر هشام صفا مدير التشغيل والمشروعات، وحسين العزيرين المدير المالى، ونرمين البهتيمى مدير التنسيق والمتابعة، وعمرو سالم مدير التسويق والتواصل.

وقال شريف السعيد إن المؤسسة تأمل فى شفاء جميع الأطفال فى مختلف أنحاء مصر والعالم، ولا تدخر جهداً فى مواصلة دورها المجتمعى للتبرع بالدعم والتمويل للمساهمة فى الشفاء العاجل لجميع الأطفال الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، ولا سيما المصابون بالأمراض الخطيرة التى قد تؤثر على كامل حياتهم فى المستقبل.

وأكد أن مشاكل البصر وأمراض العيون من أخطر ما يواجه أى إنسان، وتزداد الخطورة عندما تتعلق الإصابة بالأطفال، إذ لابد من سرعة علاجهم كى لا تتأثر حياتهم بالكامل، ولذلك جاء التعاون العاجل مع واحدة من كبرى المؤسسات فى مجال طب العيون وهى مؤسسة“مغربى”، من أجل الإسراع فى تقديم الدعم المالى لمعالجة وشفاء 1000 طفل بحاجة لإنقاذ عيونهم وإعادة بصرهم.

وأوضح الدكتور محمد شلبى، المدير التنفيذى لمؤسسة مغربى الخيرية، أن هذا التعاون المشترك الذى تم توقيعه بين مؤسسة مغربى الخيرية ومؤسسة البنك التجارى الدولى يعد من أهم الاتفاقيات التى سوف تساهم فى تحقيق رؤية المؤسسة فى عالم تتوفر فيه إمكانية الوصول لصحة شاملة للعين دون تمييز.